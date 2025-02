Los españoles apoyan el derecho de Ucrania a entrar en la OTAN y la UE

Mañana se cumplen tres años desde el comienzo de la Guerra de Ucrania, cuando tropas rusas invadieron el país desde sus fronteras y desde las de Georgia, estado títere de Moscú. Esta invasión llegaba tras apropiarse Rusia de forma sorpresiva de la península ucraniana de Crimea en 2014. Las causas de este conflicto hay que buscarlas en la voluntad mayoritaria de los ucranianos de ingresar en la Unión Europea, algo que quedó demostrado con la revolución conocida como «Euromaidán» en 2013, una serie de manifestaciones masivas contra la decisión unilateral y contraria a lo acordado por el Parlamento del presidente Viktor Yanukóvich de suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania.

Para saber qué opinaban los españoles, el estudio 3.362 del CIS de abril de 2022, al cumplirse los dos meses de la invasión rusa de Ucrania, el 90% de los españoles manifestaba que el Ejército ruso estaba cometiendo crímenes de guerra y lesa humanidad en su invasión de Ucrania. También se recogía que el 85,2% de los españoles afirmaba que el Ejército ruso estaba atacando deliberadamente a la población civil en Ucrania. Y el 76,8% creía que el Gobierno ruso estaba produciendo imágenes o noticias falsas para culpar al Ejército de Ucrania de los ataques a la población civil. Y finalizaba el informe con el dato de que un 88,0% de españoles consideraba que Vladímir Putin debería ser juzgado en un organismo o tribunal internacional por crímenes de guerra. La postura del pueblo español no podía ser más clara anti rusa.

Big Data T. Gallardo La Razón

Un mes antes, en el estudio 3.355 del CIS, la ciudadanía mayoritariamente ya estaba dispuesta a la intervención militar de la OTAN en el conflicto; el 51,9% de los españoles estaba bastante o muy de acuerdo con que la OTAN debería intervenir militarmente en ayuda de Ucrania si Rusia no se retira de Ucrania. Al mismo tiempo, el 81,2% de los españoles manifestaba estar bastante o muy de acuerdo con que Ucrania tiene derecho a entrar en la OTAN, si así lo decide libremente su gobierno y su población. En el mismo estudio quedaba patente que tan solo un 2,0% de los españoles creía que la invasión de Ucrania por Rusia es algo que afectaba y concernía solamente a Rusia y Ucrania. Frente a un 95,7% que pensaba que también concierne a la Unión Europea. Y en el caso de España, el 82,8% opina que lo que está ocurriendo en Ucrania es un asunto que afecta y concierne mucho o bastante a España y a los españoles.

En los meses siguientes, así como a lo largo de 2023 el CIS bajó la intensidad y la frecuencia de sus preguntas por la guerra de Ucrania. Tema que incomoda a ministros del Gobierno de coalición, así como a partidos políticos que sustentan en el Congreso de los Diputados al actual presidente del Gobierno.

En enero de 2024, el CIS vuelve a consultar la opinión ciudadana en el segundo año de guerra. Se trata del estudio 3.435, y con tan solo una pregunta, en la que el 68,3% de los españoles se mostraba bastante o muy preocupado por la invasión rusa del país europeo.

Hoy Sumar, Podemos, ERC, BNG y EH Bildu creen ver en los planes de Trump una solución que favorezca a Putin. La amenaza para la paz en Europa que representó Hitler, ahora la personifica Putin. En la Conferencia de Múnich de septiembre de 1938, las potencias europeas cedieron ante el expansionismo alemán, permitiendo cobardemente la anexión de los Sudetes checoslovacos. Esta política de «apaciguamiento» permitió calmar temporalmente el apetito territorial de la Alemania nazi durante un año. En septiembre de 1939 la Wehrmacht invadió Polonia y en seis meses Alemania había ocupado prácticamente toda Europa. Hoy vuelve a la actualidad el paralelismo de los Sudetes y el sureste de Ucrania y Crimea. No podemos ceder y la OTAN debe devolver la soberanía a Ucrania de todos los territorios que los rusos les han usurpado desde 2014. Ante el nuevo Hitler hay que demostrar firmeza y decisión, no cobardía ni intentos de apaciguamientos. Si no desgastamos militarmente a Rusia en Ucrania, en poco más de dos años se habrá rearmado y atacará países de la UE y OTAN que quiere volver a poner bajo su órbita. Por lo que la guerra con Rusia es inevitable. Hoy sería más fácil vencerla y evitaríamos invasiones y una guerra aún más sangrienta en el horizonte de 2027/2028. Leamos la historia europea de los años treinta para evitar errores en el siglo XXI.