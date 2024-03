La infamia: Sánchez, Bolaños, Cerdán, Koldo y Puigdemont

Los Estados Unidos no eran beligerantes en la Segunda Guerra Mundial, tal y como Roosevelt se había comprometido. Pero el domingo 7 de diciembre de 1941, un enjambre de aviones japoneses bombardearon la base naval de Pearl Harbour, destruyendo efectivos terrestres y navales de la flota estadounidense del Pacífico. Al día siguiente Roosevelt comparecía ante ambas Cámaras reunidas en el Capitolio y pronunció el que ha pasado a la historia como «el discurso de la Infamia», en referencia al ataque a traición de las fuerzas japonesas. EEUU declaró la guerra al Imperio del Japón con una intervención que fue decisiva para el curso de la guerra en 1945.

Nosotros podríamos evocar hechos militares históricos susceptibles de cierta analogía –salvando las distancias– como la destrucción del Maine en 1898, pretexto para que EEUU nos declarara la guerra y se apoderara de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, liquidando definitivamente el imperio español, pero no es la intención. España está sufriendo un traicionero ataque a su dignidad y autoestima sin precedentes en nuestra historia nacional. Al frente del Gobierno se encuentra un personaje que no tiene escrúpulo ni límite alguno en hacer lo necesario para satisfacer su desmedida ambición de poder. Miente y engaña continuamente a los españoles, no teniendo su palabra ningún valor. A cambio de poder seguir en La Moncloa ha amnistiado «integralmente» a satisfacción plena de los prófugos de la Justicia, el ataque a la unidad nacional –fundamento de la Constitución– perpetrado por los separatistas catalanes. Y Bolaños pronuncia su discurso de la infamia, calificando tamaña indignidad como algo que «llena de orgullo al Gobierno», pues es una «gran noticia para Cataluña y para todos», que marca «la mejor Historia de España». Los presuntos amnistiados le replican que ahora «van a por la autodeterminación», y anuncian que Puigdemont regresará en julio y será el candidato a las europeas. Le veremos regresar en Falcon siendo recibido a pie de avión con alfombra roja por su disciplinado Sánchez, con Yolanda y Bolaños de comité de recepción.

El PSOE ha protagonizado una infamia política sin precedentes, provocando una crisis constitucional de imprevisibles consecuencias al eliminar el principio de igualdad de los españoles ante la ley y la división de poderes, suprimiendo la independencia del Poder Judicial.

Con este precedente, en el futuro cualquier Gobierno podrá amnistiar a quien desee para mejorar su «conveniencia» (que no «convivencia). El día de la infamia para España ha llegado con el PSOE de Sánchez, Bolaños, Santos Cerdán, Koldo y Puigdemont.