Dice el señor Don Presidente del Gobierno que todo lo que ha declarado judicialmente Aldama incriminando a su partido, sus ministros y Su Persona en una desvergonzada trama de corrupción organizada durante la pandemia, es «una inventada». Acostumbro a leer el subtexto de los mensajes políticos, que me interesa más que el mero texto. El subtexto es todo lo que hay por debajo de lo que se dice, y desde luego siempre es un mensaje mucho más auténtico, «veraz», que las locuciones, monólogos o diálogos hablados. El subtexto en los dramas teatrales, en las obras literarias, en los argumentarios políticos…, canta más y mejor que Aldama. Solo hay que prestarle atención. Los subtextos no pocas veces remiten a lo primario del mensaje, a las emociones y los instintos básicos del parlante: la ira, el odio, la soberbia, el deseo de venganza. «Inventado» es el participio del verbo «inventar», pero también opera como cualidad de algo, como calificativo; por ejemplo: «Una historia inventada». Parece lógico sospechar que el presidente quisiera decir algo así: «Menuda historia inventada» (la que ha explicado Aldama). Pero no pudo nombrar la palabra «historia». Y si no quería decir «historia», tal vez tenía en mente algún sinónimo: relato, cuento, chisme, patraña, fábula, ficción, calumnia, insidia, intriga…, etcétera. De resultas, parece un lapsus la infantil expresión: «Menuda inventada». El jefe del Gobierno que más ha jugado con los inventos narrativos, con el relato impostor como célula básica de comunicación, adoctrinamiento e incluso envilecimiento ideológico, no ha sido capaz de nombrar el sustantivo. Un silencio que, por tanto, resulta sustantivo. Como si el relato empezase a fallarle de tal manera que es imposible nombrarlo siquiera. Y a pesar de que, acto seguido, el hablante continuó diciendo frases con cierto sentido lingüístico, –en el tono habitual de soflama agresiva–…, el comienzo de su arenga tiene un subtexto claro: algo no va bien. La maquinaria generadora de historietas mentirosas empieza a dar síntomas de estar atascada. No es extraño. Con tanto fango.