Justicia para la clase media

Reivindicar la clase media es alentar la prosperidad. Está demostrado que si a todos esos millones de españoles que integran el motor nuclear del país les va bien, la nación en su conjunto progresa adecuadamente. Y, al contrario, la otra cara de la moneda. El Gobierno se ha encargado de demostrarlo con su política premeditada y alevosa de expolio fiscal contra la ciudadanía, que ha sembrado pobreza y exclusión social hasta niveles críticos. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, que protagonizó ayer un muy interesante desayuno informativo en LA RAZÓN, focalizó en esa recuperación de la castigada clase media un propósito central de un futuro gobierno popular. Es una ambición sencilla, pero clave para encarar con solvencia la recuperación de la economía real, la de las empresas y las familias. Urgen dinamismo e incentivos y que desaparezca el yugo impositivo.