Hay días en los que toca escribir con asco, y eso que uno tiene el estómago acostumbrado a la gastritis crónica y la esofagitis. Nada que no cure el omeprazol y un trago de whisky llegado el momento, ese elixir que adormece el cuerpo mientras despierta los sentidos. Sin embargo, no hay pastilla que cure el asco. Se está más cerca de la muerte cuando la náusea se cincela, mucho más que el dolor.

Ejemplo de asco mayúsculo: Martiño Ramos Sotos, uno de los fundadores de En Marea, ha sido detenido en Cuba, donde vivía a cuerpo de pedófilo, fotografiando a adolescentes a la luz de sus focos. Se había fugado para no cumplir con una condena de 13 años de cárcel por abusar «con sadismo» de una alumna desde que la niña tenía doce años hasta los dieciséis. Este fulano fue estrecho colaborador de Yolanda Díaz, tanto que llegó con él al Congreso de los Diputados a pesar de que, según se ha publicado, su entorno advirtió a la hoy vicepresidenta de que Martiño tenía archivos turbios en el ordenador del partido. Claro que Martiño era de izquierdas, como Bruto era un hombre honrado, y eso lo perdonaba todo.

El asco no termina en este pestilente resumen. Yolanda Díaz se presentó ayer con camisa y corbata a protestar o a insistir en la inocencia del fiscal general. García Ortiz también es un hombre honrado. Pero sin noticias de Martiño. La ministra trabajó con él muy de cerca, nada vio, nada oyó, no hizo caso de las malas lenguas que le advirtieron. Y hoy no se compadece de la niña, que cuando Martiño la azotaba tenía la edad de su hija. Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Gobierno infló su discurso feminista de mentirijillas y pulseras de Aliexprés. Con los puteros en la calle. Yolanda Díaz no ha pedido perdón. Xosé Xabier Ron Fernández, ex diputado de Alternativa Gallega de Izquierdas, liderada por Díaz, fue detenido en enero por abusar de otra menor. Pero Xabier era de izquierdas y, por tanto, también era un hombre honrado. Todo un asco.