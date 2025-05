Leire, la cutre fontanera del sanchismo

Hay que reconocer que el sanchismo es capaz de superarse cada día. Cuando creemos que ha alcanzado el máximo nivel de degradación ética que podíamos imaginar, surge una nueva corruptela o indignidad que eleva el listón. Otro aspecto sorprendente es el nivel cutre de los protagonistas. En el mundo de la fontanería hay niveles, tanto en el figurado como en el que podemos utilizar para nuestras casas. No es lo mismo acudir a un centro comercial o a una tienda buscando productos de calidad, que andar trasteando con un chapucero que acaba causando más perjuicios que beneficios. Es curioso que Sánchez y sus colaboradores elijan estos últimos. Lo suyo son los cuartos de baño de una posada de mala muerte en los barrios bajos. Es el equivalente de lo que hacía la fontanera del PSOE buscando materiales para acabar con la UCO y sus rivales políticos. La puedo imaginar en una película de la saga Torrente como compañera de aventuras. A esto hay que añadir a Ábalos, Koldo y Aldama, así como a los socios y amigos de Leire.

No hay duda de que son los protagonistas perfectos para conseguir inmortalizar cinematográficamente a las cloacas del PSOE. Ni siquiera se necesita uno de esos guionistas que ha fichado Sánchez para que le elaboren relatos en La Moncloa. El único problema es que no sé si alguna actriz o actor serían capaces de ser tan horteras y cutres como Leire, Ábalos y Koldo. Las conversaciones de la fontanera del sanchismo son impresionantes y configuran una pieza más del puzle de este proceso de descomposición que sufre el régimen. La reacción de los ministros y portavoces socialistas era patética, porque en lugar de afrontar el problema se dedicaron a la estrategia de «y tú más». Por más que se empeñen, la realidad es que no hay nada que se pueda comparar. Es un nivel de degradación tan extraordinario que la izquierda mediática queda en evidencia. Por supuesto, pase lo que pase, Sánchez aguantará. Ni siquiera si se producen condenas piensa disolver las Cortes. La reacción de sus escuderos en la sesión de control es la constatación de que Leire es uno de los suyos y no pueden permitir que cante.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)