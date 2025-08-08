No es cuestión de ser agoreros, pero el turismo corre peligro de morir de éxito en España. Su importancia es cada vez mayor en la economía patria, con una aportación al PIB que supera ya los 220.000 millones de euros y explica más del 26% del crecimiento real del conjunto de la economía, con récord de turistas extranjeros llegados hasta junio, 44,5 millones. Pero no hay mayor peligro que el que se cree por encima del bien y del mal. Eso es lo que puede ocurrir en nuestro país si no se controla la euforia. La sección de Economía de LA RAZÓN advierte hoy de que ya es más caro pasar las vacaciones en España que disfrutar de otros destinos fuera de nuestro país. Los abusos en los alquileres vacacionales, la arbitrariedad en la subida de muchos precios con la excusa de ser temporada alta y los excesos provocados por la masificación pueden tener un desenlace no deseado.