La «okupacion» de Ajuria Enea

La que se prevé –afortunadamente– como importante y última iniciativa sanchista de la legislatura, la ley integral de Vivienda, dio anteayer un paso decisivo para su próxima aprobación, con la luz verde del Congreso. El reparto de los votos entre los favorables 176, y desfavorables 167, evidenció la existencia de dos bloques claramente enfrentados por una ley ideologizada en su espíritu y en su letra. Enfrentadas, una concepción del derecho a la propiedad de la vivienda por parte de los ciudadanos arrendadores, frente a la que esa propiedad la considera de utilidad pública y un bien social en especial para los inquilinos considerados como «vulnerables» por la ley, dotados de una regulación por esa ley que en la práctica puede convertirles en «okupas legales» de sus viviendas en alquiler. Subyacente a esa división ideológica está la invasión competencial que argumentan los nacionalistas catalanes conservadores –Junts y PdeCat– además de la CUP, y los vascos del PNV, éstos decisivos para que el sanchismo gobierne gracias al apoyo en su día a la moción de censura, y en esta ocasión ubicados frente a él. Con los «vulnerables» se encuentran, el PSOE, Unidas Podemos, Erc, EH Bildu, Compromís, y Mas País. Además la abstención del Bng, y frente a ellos PP, Vox, Cs, Junts, PDcat, Coalición Canaria, CUP y PNV. A estos últimos, algunos les aplican la máxima de que «Roma no paga traidores» ya que ahora Bildu es socio preferente de Sánchez con Ajuria Enea en el horizonte político. Este se ufanó de su ley, «la primera integral de vivienda de la democracia», corrigiendo implícitamente a la podemita Belarra que la calificó como la «primera de la historia», ignorando la multitud de «viviendas de protección oficial» construidas por el franquismo. Asimismo el calificativo de «integral» para esta ley, nos remite a la también «integral» ley de protección de las mujeres del «Solo Sí es Sí» cuyos beneficiosos efectos son sobradamente conocidos por los maltratadores, lo que es un antecedente esperanzador para futuros okupas. Habrá que ver si este puntual desmarque del Pnv trae causa de temer ser también ellos desocupados de Ajuria Enea por una futura coalición de gobierno –PSE, EH Bildu y Podemitas–, actuales distinguidos promotores de esa ley que se anuncia benéfica para los okupas. En todo caso conste en acta que no sería en absoluto una okupación ilegal, quede ello claro, ya que sería ganando previamente unas elecciones. Ello por cuanto pudiera llegar a creerse el PNV propietario de esa distinguida residencia, dada su prolongada estancia en esa institucional vivienda. Pero obviamente no es propiedad suya ni son los arrendadores de la misma.