Los pañales como síntoma de la burricie socialista

Como todo el mundo podrá imaginar, la preocupación número 1 de los ciudadanos madrileños son las plastas de caca que los caballos de la Policía Municipal y Nacional depositan en ese jardín del edén que es El Retiro. El precio de la vivienda, la inmigración ilegal, la inflación, los bajos salarios o los impuestazos de Sánchez son cuestiones que, evidentemente, no nos quitan el sueño o nos lo quitan menos. Por eso, como es un partido apegado a la calle, los socialistas presentaron una moción en el Ayuntamiento de Madrid para dotar de pañales a los equinos con el fin de que sus mierdas no perturben los paseos de los ciudadanos por el gran pulmón verde de la capital. La proposición llevaba la rúbrica de la portavoz del PSOE en la Junta del Distrito de Retiro, Sonia Belhassen, que desde luego ha hecho bueno el lema de Andy Warhol cuando internet ni estaba ni se le esperaba: «En el futuro cualquier persona será mundialmente famosa durante 15 minutos». La tal Belhassen pretendía que el Consistorio facilitase pañales a todos los que pululan por el parque. «Sus desechos suponen mucho estiércol, de hecho, un caballo defeca entre cuatro y 13 veces al día, produciendo de 15 a 22 kilos de heces y orina, lo que suma 8 toneladas al año, es decir, que no son un problema menor», se justificó la representante sanchista, regalándonos un acervo caquil del que hasta la fecha carecíamos los vulgares mortales. Para más inri, la dirigente del PSOE, cuyo coeficiente intelectual desconozco pero imagino, exige que el Consistorio gestione las sabanillas de los corceles de Almeida, que son los que menos trotan por El Retiro, pero también los de Marlaska, los mayoritarios. No sé qué tamaño deben de tener los pañales de caballos pero, dado el volumen de las boñigas, intuyo no andarán lejos del metro cuadrado. Tampoco tengo la certeza de a cuánto ascendería la broma pero imagino que saldría por un pico. La idea era tan estúpida que hasta los representantes de Más Madrid la votaron en contra en el Pleno del distrito. Servidor, que empezó su carrera haciendo información municipal en la capital de España, no recuerda un ridículo semejante. Lo cual demuestra el nivel de un Partido Socialista de Madrid que anhela derribar a José Luis Martínez-Almeida y a su gran bestia negra, Isabel Díaz Ayuso, a la que si estuviéramos en el 36 ya le habrían dado el paseíllo. Belhassen tiene todo el derecho a ser una vurra –lo pongo deliberadamente con v por ironía y por respeto a los asnos– pero no a implementar las tácticas autocráticas, por no decir fascistas, de su jefe de filas, Pedro Sánchez. La sujeta puso el grito en el cielo por que Okdiario publicase su hez intelectual en exclusiva y sin pañal. Y, como debe ser una lumbreras, amenazó con «acciones judiciales [sic]» a la presidenta del distrito, Andrea Levy, olvidando que en un Estado de Derecho las propuestas de un grupo municipal, autonómico o nacional deben estar al alcance de cualquier ciudadano, sea político, periodista de un pseudomedio o bombero torero. Una obviedad de primero de democracia y de libertad de expresión. Levy estuvo cumbre en la respuesta a esta Abundia de la vida: «La animo a que lleve el caso al fiscal general cuando lo desimputen». Acto seguido, acusó a los socialistas de padecer un evidente «estreñimiento de ideas». Jojo. Aprovecho esta columna para instar a la Fiscalía Anticorrupción a investigar otra cuestión: si Almeida y Ayuso tienen en nómina a Reyes Maroto y Óscar López. Tanta imbecilidad no se puede explicar de otra manera.