El paro inextricable

Un mes más, el Gobierno se ha lanzado en tromba sobre las redes sociales para vender su relato sobre el mercado de trabajo. Su versión es la del cohete y de ahí no se mueve bajo circunstancia alguna. La estadística oficialista nos remarca que se han sumado 141.926 afiliados más que en el mes anterior para alcanzar los 21.839.592 ocupados y que el paro subió en 22.101 personas en el «mejor octubre desde 2007». Más empleo y de mayor calidad es el eslogan. La realidad del desempleo es muy distinta si se es capaz de desenredar la madeja dispuesta por el sanchismo, y tras retirar las distintas capas de maquillaje. Entonces, aparecen los 740.000 fijos discontinuos inactivos, la subida del 8% del número de personas que cobran el paro, el pluriempleo y las afiliaciones sin casi remuneración disparadas, la caída de los contratos... en un marco global de deterioro reincidente e incuestionable.