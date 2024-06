Patxi López ha descubierto la rueda

No hay duda de que Patxi López tiene una lucidez encomiable. En esta ocasión ha descubierto la diversidad de España. Hay comunidades que son insulares, otras son costeras y el resto están en el interior. No creo que nadie se hubiera dado cuenta hasta escuchar al portavoz del PSOE en el Congreso. Los españoles creíamos que eran todas iguales. No sé si nuestro país es un caso único en el mundo, pero reflexionaré sobre ello e incluso leeré algún libro que me ilumine sobre si somos o no singulares. Tras descubrir López la rueda ahora toca profundizar en la materia. La primera conclusión es que es necesaria una financiación singular para Cataluña. Otra es que estamos ante un proceso multilateral. Lo primero lo tengo claro, ya que Sánchez necesita los votos de los independentistas. Por supuesto, todo se reduce a que el resto de las comunidades sufraguen el nuevo capricho presidencial. Es una lástima que sus aficiones no las reconduzca a terrenos más provechosos para el conjunto de la nación.

Una opción sería convertir La Moncloa en la residencia palaciega que se merece. Me recuerda a Nicolás Fouquet, el famoso superintendente de finanzas de Luis XIV, que encargó al arquitecto Louis Le Vau, al paisajista André Le Nôtre y al pintor Charles Le Brun la construcción y decoración del castillo de Vaux-le-Vicomte. Hacer algo así le permitiría estar a la altura de su gran ambición. En cambio, tiene que perder el tiempo en las sesiones de control en el Congreso y el Senado y sufrir las injustas críticas de una oposición que no ha entendido que su papel es actuar como una comparsa del sanchismo. La fachosfera impulsada por Ayuso es lamentable, aunque siempre puede contar con los medios de comunicación y los periodistas que están dispuestos a ofrecerle consuelo. Por tanto, necesita reformar La Moncloa para disfrutar de una merecida tranquilidad tras tantos desvelos al servicio de los españoles. Por supuesto, siempre puede contar con el apoyo y el aliento de Patxi López, que lo ponía a parir antes de convertirse en presidente del Gobierno, que defiende un sistema de financiación sano y suficiente. Esto significa que Cataluña tenga una posición privilegiada. No hay duda de que para que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno bien merece cualquier sacrificio del resto de autonomías.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)