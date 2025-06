Titulan con distinguidos nombres a planes más bien supuestos, porque de «objetivos» tienen lo que yo de voluntad de adelgazar. Los bautizan tipo: «Plan de Estabilización y Crecimiento del Molusco Fluido para la Protección Resiliente y Feminista contra los Ataques del Fascismo Ultraderechista Facha». O, vale (éste es auténtico): «Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024». Análisis conceptual político semiótico: El Plan de Gobierno Abierto (de perniles, suponemos, dado el signo de los tiempos) fue fascinante. Constaba de 10 compromisos y 4 años de vigencia. Por fortuna, terminó. Se agrupaba en cuatro ejes: «Transparencia», excepto en casos que precisen oscuridad para tapar detalles inmundos que puedan aflorar afectando a mandamases bien conectados con el centro del poder irradiador absoluto. «Rendición de cuentas»: que sí, que tenemos las cuentas totalmente rendidas. Derrotadas, digamos, como evidencia el desastre de Deuda Impagable. «Participación Ciudadana»: otro compromiso, que vale tanto como cuando un estafador nigeriano te promete matrimonio a cambio de los ahorros de tu vida mientras jura que es Enrique Iglesias y que va a dejar a la Kurnikova porque adora tus varices. O sea, que los ciudadanos somos partícipes, claro está: de seguir pagando más de lo que ganamos en forma de acerbos impuestos. Siguiente: «Integridad pública». No sé a qué se refiere esto, quizás tenga que ver con integrismos, con señoritas sonrientes… El suripantismo es un tema que no me he preparado. Paso palabra. «Sensibilización»: otro compromiso. Sensibilizados estamos muchos, ya lo creo, pues vivimos en un puro aullido, braseados a notificaciones, embargos, inspecciones. Los a-premios son para los trabajadores paganinis cumplidores de la ley. Los premios, para las «novias ministeriales», que son la versión actual del novio de la muerte legionario, pero en plan chivatazos, exclusivas fachosféricas y loft pagado con los impuestos del autónomo pringao. Luego «La formación», otro compromiso, supongo que es una errata y querían escribir «deformación», dado que promocionar la burricie es incompatible con el conocimiento. Bueno, me faltan algunos compromisos más pero, a estas alturas de la declaración de la renta, tanto análisis…, ya no es plan.