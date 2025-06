El impresionante plató –de 365.000 euros– para «La familia de la tele» en RTVE deja boquiabiertos, por el derroche de medios, a los profesionales televisivos. Nadie había visto nada igual. La 1 pretendía jugárselo todo con él, ganar a sus contrincantes, apabullarlos, intimidarlos... Pero el signo de esta época desmiente que tamaña inversión sea necesaria para ganar audiencia. Cuando hacían «Sálvame» en un plató que recordaba a un pisito, sin medios, en un canal cuya audiencia se contaba por decimales…, el programa tuvo un sensible éxito, que multiplicó las audiencias de ese canal minoritario al atraer a los espectadores adictos al «producto televisivo» que hacían en Tele 5 y que siguieron haciendo en el plató-pisito. Después saltaron a lo grande hacia RTVE, con desfile incluido –una suerte de Día del Orgullo Frikitelevisero–, pero no levantan cabeza. Quizás los jefazos que han ideado la implantación de Sálvame en la 1 no son, de ningún modo, conscientes del tiempo que vivimos. Un momento en que los «social media» (redes sociales) compiten ferozmente e incluso ganan terreno a los clásicos «máss-media» (televisión, prensa, radio…). Quizás olvidan que hoy un youtuber con un móvil y un micrófono puede conseguir millones de visualizaciones «reales», contadas de verdad, no «estimadas». Ahora, los platós, francamente no importan para una mayoría de público que no entiende demasiado de escenarios ni aprecia el dispendio, que solo busca el espectáculo. Más que nunca, hoy «el medio es el mensaje» como sentenció sabiamente Marshall McLuhan, al que tantos altísimos profesionales, que presumen de saberlo todo de televisión, no parecen haber leído. O sea, que el medio de comunicación a través del cual se transmite el mensaje es «tan importante como el mensaje en sí mismo, e influye en su percepción y significado tanto o más que el propio contenido». Por eso, «La familia de la tele» no encuentra su sitio en la 1, que no es su «hábitat» natural. Aunque lo hayan apostado todo a un fastuoso plató, por lo que parece aún no han ganado nada. Y lo tienen complicado.