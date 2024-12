Propósitos

Queridos amigos, os escribo estas líneas apresuradas desde la consulta del dentista. De vacaciones en mi tierra, sí, pero con el típico hilo musical de fondo que me avisa del trance desagradable que me espera. Estos minutos son como la vida misma: puedes elegir disfrutar del presente musical, sin más, o puedes preocuparte pensando, por ejemplo, en la media horita que pasarás en breve con la boca abierta, anestesiada, entregada al profesional y su maquinaria. Ocurrirá, tarde o temprano: entraré en esa habitación blanca, soportaré lo que haya que soportar y volveré a salir por esa puerta hacia mi casa, fin de la historia.

Para el próximo año espero ejercitarme en el método de vivir intensamente en el ahora, y que eso suponga dejar de angustiarme por las catástrofes que puedan llegar a producirse en mi entorno más cercano. Cuánta energía en vano se desgasta pensando en todo lo horrible que puede llegar a ocurrirte/ocurrirles a los tuyos.

Más cosas para 2025: ¡No procrastinar! Acabo de enterarme de que ya se han cumplido veinte años del día en que un tsunami arrasó la costa tailandesa, y no doy crédito, y me vienen a la cabeza mis padres y sus coetáneos expresando anteriormente esta misma idea. Aún me quedan tantos objetivos por conseguir, tantos países que visitar, tantas ilusiones que materializar…, ¿acaso he desaprovechado el tiempo? A más años cumplidos, mayor velocidad le detecto a este paseo vital que puede acabar en cualquier momento.

También es cierto que la edad agudiza la intuición, no todo va a ser malo en este tramo del camino. Ves a alguien venir a ti con sus ideas y, por muchas artes que despliegue, resulta ya muy difícil que te engañe. Has seguido a tantos políticos en tantas ruedas de prensa que, a estas alturas, escuchas sus comparecencias con escepticismo mayúsculo e interés mínimo.

Este año que se desvanece, solo puedo aprobar la gestión de los Reyes, bajando al barro. ¿Por qué Pedro Sánchez no les emula de una vez? No comprendo su lejanía física de los valencianos, como tampoco apruebo que, a estas alturas, no haya funcionado la gestión autonómica de la catástrofe, con Carlos Mazón a la cabeza. Felipe y Letizia se han ganado, por derecho, el puesto que ocupan en una España huérfana de referentes institucionales. Tenemos unos Reyes infinitamente más empáticos que la mayoría de los cargos que nos gestionan el día a día.

Tenemos un país multimillonario en solidaridad colectiva, pero extremadamente pobre en calidad de sus gobernantes. Ojalá ellos, el año que viene, se propongan lo mismo que yo: ¡no procrastinar! Nos irá mejor a todos.

¡Feliz año nuevo! Salud.