Lo que esconde el PSOE

El último informe de la UCO sobre José Luis Ábalos y el «caso Koldo» ha puesto el foco en las sospechas sobre la financiación irregular del PSOE. Las entregas de dinero en efectivo por miles de euros desde Ferraz a diferentes destinatarios no alimentan precisamente la transparencia y la ejemplaridad del partido que lidera Pedro Sánchez. Tampoco ayuda que, como adelantamos hoy, el PSOE no reflejara en sus cuentas de 2019 que era titular de 232 cuentas bancarias cuyo saldo total en su conjunto superaba los 180.000 euros. Era el tiempo de los sobres. El periodo marcado en rojo por la Guardia Civil fue a su vez señalado por el Tribunal de Cuentas que identificó numerosas deficiencias en la información fiscal aportada por los socialistas en un tiempo en el que Ferraz multiplicó gastos e ingresos. Demasiados interrogantes en un contexto de penumbra. «Olvidarse» de 232 cuentas apunta a que había mucho que ocultar.