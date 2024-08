Sánchez se inventa un Estado Federal

Al igual que ha decidido aprobar una amnistía inconstitucional, nada impide que Sánchez decida constituirnos en un Estado Federal o Confederal. Todo depende de lo que le exijan sus socios y aliados para seguir en La Moncloa. Por supuesto, no le importa la Constitución, ya que tiene a Conde-Pumpido para validar o impulsar cualquier mutación. Las cesiones para conseguir la investidura de Illa, especialmente el concierto y la soberanía fiscal para Cataluña, son impresionantes, aunque no pueda aprobarlas en las Cortes. Es verdad que han surgido voces críticas en el PSOE, pero no olvidemos que aceptó la amnistía. No hay que sorprenderse. Sánchez ha conseguido comprar la voluntad de la inmensa mayoría de sus dirigentes. Es el secretario general con mayor poder desde su fundación. No hay pegamento más fuerte que la necesidad de tener un cargo y una nómina. Es algo que sufrió en primera persona cuando se quedó en la calle en 2012 tras el Congreso que eligió a Rubalcaba mientras sus amigos se incorporaban a la estructura del partido y tuvo que coger una plaza de profesor asociado gracias a la mediación de Pepe Blanco con Rafael Cortés Elvira.

Ni diputado, ni concejal, ni secretario de área. La renuncia de Narbona en 2013 le permitió regresar al Congreso. Le había sucedido lo mismo en 2009 con Solbes. En 2014 se convertía en secretario general del PSOE. No está nada mal. Por ello, siempre he ignorado las chorradas que decían los que le menospreciaban, aunque ahora sean sus más fieles aliados. Desde luego, es mucho más listo, maniobrero y tenaz que todos ellos. Y sabe muy bien que no hay nada más barato que comprar a un mercenario, ya que basta con saber su precio. Es cierto que le traicionarán cuando llegue la oportunidad o sea derrotado, pero cada día tiene su afán. Por tanto, nadie debería ignorar su firme determinación, ya que hará cualquier cosa por seguir en el cargo. Estos días ha comprado a Marta Rovira y los dirigentes que controla, aunque no creo que pueda pagarles el precio exigido. Lo importante es que ha ganado tiempo. Hay que ver qué hacen las bases de ERC. No hay duda de que Sánchez se mueve en los líos y las crisis como pez en el agua.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).