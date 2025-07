Sánchez pierde su «cuestión de confianza»

La prensa del movimiento critica la alusión de Feijóo a los prostíbulos y las saunas del suegro de Sánchez. En cambio, aplaude los permanentes ataques que recibe Ayuso por el piso de su novio. Una vez más manipulan la noticia y olvidan que no es lo mismo beneficiarse de la prostitución que tener un problema puntual con Hacienda cuyo resultado se dilucidará en los tribunales. Por cierto, tras la victoria de Ana Duato deberían ser más prudentes. El primer error de Sánchez fue provocar que los negocios que tenía su suegro y sus hermanos entraran en el debate político. No puede atacar impunemente a sus rivales y mentir descaradamente sin esperar una respuesta. Es una vergüenza que los sanchistas mientan llamando corruptos a Aznar y Rajoy o que Ayuso tenga que soportar una ofensiva tan brutal por el problema fiscal de su pareja. Es infinitamente peor vivir a costa de la prostitución, ya sea directa o indirectamente. A partir de ahora será un tema recurrente y el nerviosismo de la izquierda mediática muestra que Feijóo acertó parándole los pies a Sánchez, ya que es el único lenguaje que entiende. Han intentado vender el debate como una victoria del presidente del Gobierno, cuando fue una clara y contundente derrota.

No cuenta con una mayoría en el Congreso y perdió la «cuestión de confianza», ya que no logró el apoyo de Podemos y en el caso de que la hubiera presentado no le votaría Junts. Por tanto, dónde está la victoria que esgrime la izquierda política y mediática. Yolanda Díaz está a su servicio, ya que quiere seguir como vicepresidenta a cualquier precio. No importan los escándalos o las informaciones que aparezcan, porque repetirá la misma escena de glosar las virtudes de Sánchez y atacar a Feijóo en nombre de su padre que acababa de morir. No hay nada peor que hacer el ridículo. Es cierto que ha ganado tiempo, pero no sé quién podía creer que presentaría una cuestión de confianza o convocaría elecciones. El negocio que tenía su suegrodestroza su imagen y han aparecido rumores de que les ayudó económicamente y que los dos trabajaron en la empresa familiar llevando la contabilidad. No es casual la precisión terminológica que buscó Feijóo en su ataque.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)