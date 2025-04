Sánchez, el presidente de un auténtico desgobierno

Una de las cosas más excéntricas de la política española es leer o escuchar a la izquierda política y mediática exigiendo que Feijóo ayude a Sánchez. Es un auténtico disparate. El líder del PSOE perdió las elecciones, pero compró la presidencia del Gobierno con una chapucera y disparatada ley de amnistía, aunque Conde-Pumpido culminará su carrera al servicio del sanchismo convirtiéndola en constitucional. Estaremos ante uno de los actos más abyectos de la Historia del Derecho Español. Nunca un magistrado del Tribunal Supremo ha llegado tan bajo y dudo que se sienta cómodo mirándose al espejo. Un escándalo de estas dimensiones sería impensable en el resto de los países europeos. No somos conscientes del alcance que tienen las prácticas de Sánchez y el precedente de mentir para mantenerse en el poder. En cualquier caso, no se puede pedir al presidente del PP que sea el salvavidas de un político inmerso en escándalos y que lleva a término una agenda radical que divide a los españoles.

Es bueno recordar cuando le decía a Rajoy con motivo de la crisis del ébola que «Usted no es presidente de gobierno, es el presidente de un auténtico desgobierno» y le pedía que «dé la cara, que dé las explicaciones que debe a los españoles. Le pido en definitiva que cumpla con su deber». La hemeroteca está llena de las incoherencias y mentiras del inquilino de La Moncloa. Por ello, es un ejercicio estéril y melancólico pedirle que se comporte como un político honorable. En su día decía «no es que no» y que Rajoy solo quería perpetuarse en el poder. Es una lástima que la izquierda mediática no sienta bochorno al defender a un presidente del Gobierno rodeado por la corrupción y que sufre derrota tras derrota en el Congreso. No solo no presenta el proyecto de Presupuestos, sino que pretende gobernar ignorando el Poder Legislativo. La realidad y la coherencia conducen a que Feijóo le tenga que recordar que «no es que no» y sería un grave error apoyar la continuidad de la legislatura. Es bueno que tenga memoria y no puede defraudar a los votantes del centro derecha siendo la muleta que necesita Sánchez para seguir pactando con los independentistas, los comunistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)