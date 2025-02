Sanchistas: «feministas y progresistas»

Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero; las «señoritas» de Tito Berni, Ábalos, Koldo,… Unos casos vinculados a cualificados representantes del PSOE, Podemos y Sumar con Más Madrid, y que son un ejemplo paradigmático de la contundente aplicación para la izquierda sanchista –tan «progresista como feminista»– del conocido refrán popular «dime de qué presumes y te diré de qué careces». Las diversas formaciones de la izquierda en España con su wokismo, presumen de feminismo y de una total beligerancia contra el machismo responsable de la violencia sexual contra la mujer, cuya erradicación consideran un objetivo prioritario. Ahora vemos cómo están protagonizando casos de un exacerbado machismo que según ellos sería propio de la «ultraderecha» o, mejor, de la «multinacional ultraderechista», ante los cuales, tanto unos como otros, recurren y se amparan en la presunción de inocencia –que sin duda es un derecho fundamental– pero a diferencia de su discurso político al respecto, basado en el «yo sí te creo, hermana», según el cual no existía esa presunción ante una denuncia de una mujer. Claro que ello siempre que se tratara de un presunto agresor que debe ser un «machista ultraderechista». Por supuesto que se producen denuncias falsas y no pocas de ellas con intención de culpabilizar a personas por motivos diversos, pero, precisamente, quienes negaban esa presunción de inocencia de los denunciados son los más destacados en acogerse a ella ahora. Y por cierto, las noticias que se van conociendo respecto a denuncias al profesor de la Complutense Juan Carlos Monedero trasladan un halo de preocupación adicional al creado por la cátedra de Begoña Gómez con un daño reputacional indudable a tan relevante Universidad. El catálogo izquierdista español incluye un ministro y mano derecha de Sánchez en el PSOE que se hacía acompañar de una «señorita» en sus viajes oficiales al precio de 1.500€ por día; el caso del Tito Berni rodeado de cocaína y prostitutas en Canarias, gobernada entonces por el hoy ministro Torres y que motivó incluso una denuncia pública contra el PSOE de las Islas por parte del ex Gran Maestre de la Masonería en España, que motivó fuera expulsado por su sucesor y actual senador socialista. Esa bochornosa corrupción traslada a la sociedad una imagen degradada de la izquierda política, que incluso se permite autocalificarse como referente ético y moral. Cae el velo de impunidad que cubría un machismo vejatorio para la dignidad de la mujer, por parte de cualificados comunistas del mundo, desde Mao Tse Tung hasta Fidel Castro. Muy feministas y progresistas comunistas. Por supuesto.