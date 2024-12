Leo en una entrevista a Salman Rushdie: “Parecía que el siglo XXI iba a ser mejor que el XX, pero ahora sabemos que no”. Somos un poco ingenuos pensando en que lo mejor está por venir pero la vida y las muchas amarguras nos hacen palpar firmemente que es todo lo contrario. Es mentira que el mañana será más próspero, el tiempo nos lo viene demostrando; aun así nos vamos preparando para recibir en un par de días un año nuevo con una resignación infinita y hasta incluso indiferencia porque no se vislumbra un futuro clara y definitivamente mejor mientras sigamos consintiendo las infamias vejatorias que se nos infieren como ciudadanos y también como personas. Aun así el discurso del Rey ha dejado que todos sigan en su posición, haciendo una magia que permite opinar a los de izquierdas que sus palabras han sido de derechas, y a la absurda derecha de Vox al contrario cuando lo que tan solo reclamaba era las tan manidas palabras de consenso, serenidad y diálogo a los políticos para defender la democracia liberal. En tiempos de Juan Carlos I, ese Rey que la estulticia general dejó marchar, no ocurría de la misma manera, sino que actuaba con tal destreza que dejaba cómodos a todos aun dando tirones de orejas de un lado y de otro para que nadie olvidara quien es el Jefe del Estado. Suave in modo, forte in re como hace el Rey Carlos de Inglaterra, que se esmeró esta Nochebuena con una intervención navideña puramente humana, refiriéndose a los que tanto sufren, como él y la Princesa de Gales por su enfermedad y por su tratamiento. Pero, en fin, siempre el antes fue mejor, no me canso de decirlo.

Por lo demás el protagonista de la película sigue siendo el prófugo por antonomasia, Puigdemont, que con su corte de pelo de mocho trae de cabeza a un Sánchez cuyo futuro ignora cuál va a ser: siempre está haciendo funambulismo sobre el filo de un cuchillo y permitiendo que la democracia se halle en el momento más delicado desde el 78. El trance que nos toca ver y contemplar desde la butaca de la vida, del espectador atónito de una representación real del panorama político, se encuentra con una historia de zorras y gallinas, de lobos y corderos que clavan por la espalda la daga de Rasputín, esa que pasó de las manos de Julio César, Atila o Napoleón Bonaparte y que desapareció en Rusia con la muerte del ya mencionado consejero de la familia Romanov. Pero todo es igual. Estamos tan acostumbrados a la mugre que esta es la palabra más adecuada para definir la situación de un país donde ya nada asombre. Llamar a esto Watergate, como se le llamó al escándalo que en tiempos de Nixon involucró a funcionarios que violaron la confianza pública con tropelías como las que hoy miramos con asombro, sería demasiado fino.

CODA. Me da pena Raphael, como me dan pena todos los que, como el cantante, atraviesan rachas duras en su salud. Él ha sido ya un superviviente de una enfermedad atroz y ahora vuelve a las andadas con algo en el cerebro. Mi cariño y mi oración para todos los que sufren el azote y la crueldad de la falta de salud. Que el año nuevo derrame sobre ellos una lluvia incesante de esperanza de curación y de vuelta a la normalidad. Amén.