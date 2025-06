Siete años de sanchismo

Como es normal, Sánchez ha hecho un balance eufórico de sus siete años de Gobierno. Lo más importante es no leer su discurso de la moción de censura, porque es tan demoledor para él como el balance de estos años. Nunca he criticado el uso de una institución recogida en la Constitución que sirvió para derribar a Rajoy a partir de mentiras, una frase manipulada en una sentencia, la traición del PNV y la presión de los poderosos medios de comunicación de la izquierda. Es cierto que es Historia, pero es bueno recordar cómo se las gasta el sanchismo para alcanzar y mantenerse en el poder. Es habitual que los políticos se apropien de todo, pero la desfachatez y la desmemoria del inquilino de La Moncloa son enormes. Es cierto que los datos «nos avalan», pero para presentar una moción de censura si fuera viable. A estas alturas sería un error, ya que sus aliados se sienten muy cómodos con un presidente marioneta que sufre derrota tras derrota en el Congreso. Su debilidad es la mejor baza para deteriorar el Estado de Derecho, aunque es bueno constatar que tanto Junts como el PNV no hacen más que debilitarse en sus respectivos territorios.

Hacer un balance positivo de estos siete años es un esperpento y más tras la aparición de las cloacas del PSOE. No contento con los problemas de su hermano, su esposa y su antiguo amigo José Luis Ábalos, ahora tenemos una sórdida trama al servicio de sus intereses más oscuros. Por supuesto, Aitor Esteban y Carles Puigdemont permanecen impasibles ante este deterioro de las instituciones. Hay medios de comunicación de izquierdas que intentan minimizar el escándalo, algo que contrasta con lo que hacían contra el PP hace unos años. Ahora pretenden esparcir el relato de que Leire Díez era una especie de «pequeño Nicolás» instalada en el mundo de la fabulación. Es cierto que no tenía un nombramiento como mamporrera del Consejo de Ministros y la dirección del PSOE, pero las cosas son lo que parecen. Las mentiras y los brutales ataques al Estado de Derecho, encabezados por Conde-Pumpido dispuesto a cometer la mayor felonía de la Historia del Derecho de las últimas décadas, son aspectos muy tristes del balance de estos siete años.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)