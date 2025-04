Sumar, la perrita faldera de Sánchez

En la entrada de la sala del consejo de ministros no se podría poner el típico letrero que vemos en muchas casas con la frase «cuidado perro peligroso», porque la coalición Sumar no es más que la perrita faldera de Sánchez. Muy lejos quedan aquellos tiempos en los que el presidente del Gobierno aseguraba que no podría «dormir tranquilo con Podemos en el consejo de ministros». Es verdad que sus palabras o declaraciones no tienen ningún valor, pero la frase causó fortuna hasta que nombró vicepresidente a Pablo Iglesias. Lo que tengo claro es que dormiría mal si no fuera presidente del Gobierno. El ejercicio despótico del poder es el mejor orfidal que puede utilizar un político como él. No hay nada que pueda perturbar su sueño y menos aún su socia de coalición. Es cierto que en alguna ocasión intenta marcar terreno, pero sin ningún éxito porque no conozco ningún medio de comunicación o periodista que se tome en serio a Yolanda Díaz y sus colaboradores. La última ocasión ha sido el anunció de los 10.471 millones adicionales para cumplir con los compromisos con la OTAN en materia de defensa, así como la compra de armamento a una empresa israelí.

He de reconocer que resulta entrañable escuchar al coordinador de IU, Antonio Maíllo, y al secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, plantear la posibilidad de abandonar el Gobierno. Es algo parecido al ladrido de una perrita faldera pidiendo un huesito a su amo. Haga lo que haga Sánchez no harán nada. Por cierto, eso de ver a los comunistas en plan pacifista siempre me ha parecido delirante teniendo en cuenta lo que hacían en los países que gobernaban. El líder socialista no tiene nada que temer hasta 2027. Sumar seguirá siendo una fiel perrita faldera que acepta las cesiones a los independentistas, el gasto militar y los atropellos al Estado de Derecho, aunque en este caso tenemos que estar agradecidos porque con los comunistas serían mucho peores. No pasa nada con hacer trilerismo con las cuentas públicas para sacar esos miles de millones o gobernar sin presentar los Presupuestos Generales del Estado, mientras los dirigentes de Sumar tengan buenos sueldos y despachos. Sánchez se compró una dócil perrita faldera y puede dormir tranquilo tras escuchar a Maíllo, Santiago o Díaz.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)