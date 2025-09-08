En la memoria de los afectados por la erupción del volcán de La Palma hace cuatro años estará grabado el atosigante puente aéreo del presidente y los ministros para vender el relato de una administración que no los abandonaría a su suerte y que dedicaría todos los medios a su disposición para paliar el drama. Hoy, publicamos que ese mismo Ejecutivo ha pagado con dos años de retraso seis millones al Cabildo insular dentro del convenio para reparar infraestructuras dañadas. Los golpes de pecho cayeron en el olvido y La Palma fue retirada de la agenda de Moncloa como parada de los ministros. Tal vez hayan entendido que no serían bienvenidos quienes mantienen una deuda millonaria en reconstrucción y dan la espalda a las familias damnificadas que nada saben de Madrid. No es nuevo, sino un patrón de engaño y propaganda. Que pregunten a los valencianos por la dana. Nueve de cada diez hogares siguen a la espera. El timo de las ayudas.