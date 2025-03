Trabajadoras

Los contribuyentes productores de riqueza bajo una legislación opresiva tributaria, las ciudadanas laboriosas que han pagado dolorosamente impuestos que superan lo que sus compatriotas subvencionados abonarían en centenares de vidas…, pueden, deben exigir explicaciones y responsabilidades concretas, cuentas pormenorizadas, tras unas declaraciones judiciales e informaciones contrastadas que aseveran que un ministro enchufó a prostitutas en empresas públicas. Al menos una de ellas confiesa judicialmente haber permanecido casi tres años cobrando un sueldo mensual como "auxiliar administrativo" (omitimos el chiste fácil) sin ir a trabajar ningún día. La prueba de selección para convertirse en funcionaria fue, según ella, la pregunta: "‘¿Sabes leer y escribir?’ Pues ya está". Selección de personal efectuada por el hermano del ayudante del ministro, un ex portero de prostíbulo navarro. Todo autónomo abrasado a impuestos que malvive en números rojos debido al pago implacable de tributaciones feroces que le impiden hacer un mínimo de caja y mantener activos para sobrevivir hasta fin de mes, merece explicaciones detalladas sobre quiénes han sido responsables del uso de varias empresas públicas para pagar estas recompensas prostibularias que el usuario –gubernamental en su momento– de dichos servicios de mancebía y lenocinio abonaba a chicas de compañía. Sueldos "propina", porque pagar el salario mínimo a prostitutas de lujo solo puede entenderse como un "bonus" para mozas acostumbradas a más. Eso sí: sufragados con impuestos de autónomos industriosos que no encuentran resquicio, comprensión, aplazamiento o piedad por parte de la Administración pública si no pagan en plazo la mínima tasa tributaria. Esa misma intendencia estatal, se ha mostrado pródiga, generosa en cambio, con una trabajadora (del "amor", será) enchufada que, hasta ahora, es la única que no miente. ¿Y qué hacían ante este saqueo los sindicatos, jefes, directivos, contables, gerentes, recursos humanos…, de tales empresas estatales? ¿Hacia dónde miraban mientras se retribuía a alegres suripantas por no trabajar, excepto en lo suyo, con sus clientes…? ¿Cuándo van a ofrecer explicaciones todos, y acto seguido su dimisión irrevocable? ¿Y qué dice Hacienda de esto? ¿Están preparando raudos las multas ruinosas, notificaciones perentorias, inspecciones agresivas y apremios ineludibles…?