Trump y Musk, los enemigos públicos de la izquierda

Un seguimiento del tratamiento que reciben Trump y Musk en los medios de comunicación europeos de izquierdas y algunos de derechas confirman que son los abanderados del mal ante el Armagedón. Estaríamos ante la batalla final anunciada en el Apocalipsis, porque son dos locos que controlarán el botón nuclear. Como se trata de una ubicación simbólica para la batalla que enfrentará el bien contra el mal no sabemos dónde esos insensatos provocarán la catástrofe. Su anterior periodo presidencial confirma que no desató ningún conflicto bélico y que se limitó a gestionar los problemas provocados por sus antecesores. Eso de organizar guerras es más propio de los demócratas, pero la verdad no es algo que preocupe a la izquierda. El mitificado Kennedy fue responsable de la escalada en Vietnam y estuvo a punto de provocar el Armagedón con la crisis de los misiles. Lo más importante es que ha tenido muy buena prensa y su asesinato sirvió para crear la leyenda.

Es bueno recordar que la condición de gran potencia comporta compromisos internacionales que a veces conducen a actuaciones militares. Es algo que ha acompañado a todos los imperios. Por supuesto, no se puede ignorar el inherente imperialismo que han tenido. La propaganda antitrump presupone que será un mal presidente y está acompañado, además, del hombre más rico del mundo que despierta una desaforada antipatía. Cualquier planteamiento que signifique desmontar los excesos de los demócratas es contemplado, por nuestros avezados analistas de la izquierda, como la peor de las herejías. La parte más pintoresca es el análisis de los integrantes del futuro gabinete, ya que se critica que muchos son millonarios. No importa que sea el fruto de su esfuerzo y talento, así como que hayan estudiado en algunas de las mejores universidades del mundo. Se les considera inexpertos sin recordar la realidad de nuestro país donde no se valora el mérito y la capacidad. No han sido tan exigentes con los presidentes y los gobiernos de la izquierda iberoamericana. Trump y Musk, con los aciertos y los errores que cometan, ni provocarán el Armagedón ni son dos insensatos. Lo que sabemos seguro, aunque en Europa no guste, es que son dos patriotas que están preparados profesional y académicamente.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).