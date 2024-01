La verdad que descubre Tezanos y el mutis de Page

Jaime Balmes (1810-1848), filósofo, teólogo, sacerdote y académico de la lengua, fue un precursor de Pedro Sánchez. En «El Criterio», parte I, capítulo I, escribió que «la verdad es la realidad de las cosas; cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad; de otra suerte caemos en el error». Casi idéntico a la afirmación del inquilino de La Moncloa de que «la única verdad es la realidad». Sin embargo, no está claro y es poco probable, pero posible, que el líder del PSOE conozca los detalles de la obra del clérigo catalán a pesar de la sintonía en el pensamiento. Sánchez tiene a Tezanos, el del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), para detectar la realidad y aprovechar sus hallazgos. En la legislatura pasada, los análisis del y vaticinios del sociólogo fueron denostados y objeto de todo tipo de chanzas, pero la realidad –la verdad– es que Sánchez sigue en La Moncloa y Feijóo en la oposición.

El último barómetro del CIS asegura que la amnistía figura en el número 37 de los problemas de los españoles. Puede haber sesgo en las preguntas y en la metodología de la encuesta, pero tampoco consta que se hable del perdón a Puigdemont y compañía en el metro y en los autobuses, como llegó a decir la ex-ministra Pilar Llop que oía hablar en los mismos lugares de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Preocupa lo de siempre, la economía del día a día, el paro, la sanidad y, en general, el lío político. Los mil y un detalles de la amnistía –incluido el dictamen en contra de las letradas del Congreso, claro– son capítulo aparte para la mayoría. Sánchez lo sabe y también por eso sigue adelante. Feijóo debería saber, en el largo camino que le queda por delante, que para llegar a La Moncloa necesita algo más real y más tangible que la amnistía, aunque eso le pueda ayudar, porque no solo de amnistía vive el votante. Hay virtuosos de la realidad, como el presidente manchego García-Page, que farfulla mucho contra la amnistía por donde va, pero que, con la excusa de un viaje a China, se ausentará de la convención del PSOE de este fin de semana en A Coruña que aplaudirá, con entusiasmo búlgaro, la estrategia de Sánchez con los «indepes». Por supuesto, tampoco importa que un documento del Gobierno, enviado a Bruselas, y detectado por Vozpópuli, afirme que no puede haber una «amnistía» fiscal porque es inconstitucional. Tezanos puede ser un sectario, pero no es un incompetente. Trabaja para su jefe y sin duda también cree que cuando conocemos la realidad de las cosas, «alcanzamos la verdad», como –lo sepa o no Sánchez– ya explicaba Balmes.