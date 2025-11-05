Víctor Ángel o Ángel Víctor, el amigo de Koldo

Torres tiene compañías muy poco recomendables, ya que era la marioneta de un oscuro asesor ministerial. Es decir, el presidente de una comunidad autónoma y secretario regional del PSOE hacía lo que le mandaba Koldo. No Ábalos o Sánchez, sino el antiguo portero de un club de alterne. Creo que debería sentir un cierto bochorno por su lamentable intervención en lugar de sentirse feliz porque el informe de la UCO desmonta el rumor de que frecuentaba un piso donde había prostitutas. Con todos los líos que tiene el sanchismo, no me parece uno de los aspectos más importantes. Lo que sabemos es que había comisionistas que se forraron en Canarias durante la epidemia de la Covid. A Víctor Ángel o Ángel Víctor no le llamaba la atención lo que estaba sucediendo y cumplió los deseos de Koldo con una disciplina encomiable. Al tal Torres no lo conozco, aunque lo único relevante de su biografía es que es profesor de instituto, que es una actividad que siempre me ha parecido admirable. Es uno de los pocos que ha hecho una oposición. El nivel del sanchismo lo marcan los Ábalos, Koldo y Cerdán.

Torres es el típico sanchista dispuesto a servir a su señor. Y tiene, además, una sonrisa inquietante que me provoca una cierta desconfianza. Hemos coincidido en algún restaurante, pero no se junta con la plebe periodística que es desafecta al régimen. No me importa, he visto tantos políticos caer desde la Transición que he perdido la cuenta. Unos eran personas dignas y honorables, mientras que en otros casos no podría decir nada bueno. Es verdad que estoy mal acostumbrado. Creo que la función pública es una de las actividades más importantes y admirables, aunque siempre que sean servidores públicos y no se dediquen a servirse de lo público. Los primeros políticos que conocí eran dirigentes de la UCD, como Íñigo Cavero, que me dirigió la tesis de Derecho, y que fue tres veces ministro. Era otro nivel. Como presidente del Consejo social de la Universidad Carlos III, he tenido el inmenso honor de suceder a Matías Rodríguez Inciarte, un brillante técnico comercial del Estado y un joven ministro. Ninguno de los muchos ministros o presidentes autonómicos que he conocido hubiera aceptado como interlocutor a Koldo.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)