Torres y Koldo implicaron al presidente y a tres Ministerios en el pelotazo de Canarias

Las gestiones de Ángel Víctor Torres y Koldo García para que Canarias comprara material sanitario a las empresas de la trama salpicaron de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez. De las conversaciones que nutren el nuevo informe de la Guardia Civil se desprende que recurrieron al propio presidente del Ejecutivo y a los entonces ministros de Sanidad, Transportes y Trabajo. El objetivo era sacar adelante estas adjudicaciones que suman más de 17,6 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) pone sobre la mesa dos adjudicaciones clave: la primera se gestó en los meses de abril y mayo de 2020 para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por 12,3 millones de euros y, la segunda, relativa a la adquisición de test PCR a Eurofins Megalab por 5,3 millones de euros, se formalizó en tres contratos firmados entre diciembre de 2020 y febrero del año siguiente.

En ambas gestiones intermedió directamente el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. En la primera de ellas se implicó en primera persona y se enfrentó a su equipo de Recursos Económicos ante las dudas que mostraron por el precio del contrato, la calidad de los cubrebocas o la falta de garantías de una empresa que ni tan siquiera se dedicaba a la venta de material sanitario. "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire", llegó a decirle a Koldo.

Illa, Ábalos y Díaz

En el marco de las negociaciones por los cubrebocas la trama llamó a las puertas del Ministerio de Yolanda Díaz. "Se me olvidó decirte que la ministra de trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas de Canarias", le dijo Ábalos a su entonces mano derecha en el Ministerio. "Si, ya me dijo gracias", respondió Koldo evidenciando que él mismo habría hablado directamente con la también vicepresidenta segunda del Gobierno.

Sin embargo, la movilización real se produjo con la compra de los test de antígenos. En los últimos meses de 2020 Torres abrió un frente con el entonces ministro Illa porque le estaría frenando sus intentos de instaurar estas pruebas en las islas. NO HAY PUTA MANERA CON ILLA!! Le he pedido un jodido mes de prueba solo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá. Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias", trasladó a Koldo en diciembre y remató: "La verdad es que dan putas ganas tirar la toalla, y estoy al límite. No quiero que me ayuden. Solo quiero que me jodan".

Mensaje entre Koldo y Torres La Razón

En su objetivo por convencer al entonces ministro de Sanidad recurrió a José Luis Ábalos, jefe de Koldo y titular de Transportes, y a Pedro Sánchez. Los agentes llaman la atención que antes de dar cualquier paso lo consultara con Koldo. "Pregúntale a José Luis si le parece que le caiga a Pedro como opción desesperada", le trasladó en un momento dado. Dos días después y ante el nulo éxito con el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, volvió a la carga: "Creo debo ir y tener o intentar tener una última reunión con Pedro, José Luis e llla. Que te parece?", le preguntó a Koldo.

Este le indicó que esperara "media hora" para actuar y que contactara con los "jefes". "Me pegaria a José y que te lleve el con llla y pedro y que sepan todo (Sic)"; le trasladó Koldo. Los agentes no pasan por alto el papel clave que desempeñó en estas negociaciones el entonces asesor de Ábalos, de quien dicen que actuó "como enlace entre el presidente canario e instancias superiores". "Llegó incluso Torres a consultarle la manera de proceder con el presidente del Gobierno", reza el oficio.

Aldama ofreció a Torres los test que compró su gobierno

Con todo, no se aclara si hubo o no reunión, pero sí constatan que tres días después de la supuesta cita en Madrid, se sentaron las bases para cerrar el contrato. De hecho, el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (a quien Torres cesó por sus problemas con la Justicia con los contratos covid) avisó al socio de Aldama que el dispositivo se ponía en marcha de manera "inminente".

Yolanda LR

Se trata de gestiones de las que estaba al tanto el propio comisionista quien, en paralelo, mantenía contacto directo con Koldo. De hecho, consta en el sumario como Aldama contactó directamente a Torres aquel verano de 2020 -cuando ya habían comprado las mascarillas a la red- para ofrecerle los test que finalmente adquirió su gobierno. "Buenas tardes Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Saludos", le expuso. Se trata de el mismo material que terminó adquiriendo la red.