La victoria del blanqueo de Bildu

El resultado de las elecciones vascas deja el gobierno como estaba. Lo más destacable es la «victoria» de Bildu que se beneficia de que Sánchez, el PNV y la izquierda política y mediática le hayan blanqueado. A corto plazo es un escenario que favorece al líder del PSOE, ya que su partido ha sacado un buen resultado y es imprescindible para que el PNV pueda gobernar. Por tanto, se repite la coalición. Esto tiene un evidente efecto en el Congreso, ya que los nacionalistas vascos seguirán siendo un fiel aliado. No tienen otra salida. Lo mismo sucede con Bildu que ha conseguido empatar en escaños, aunque con menos votos y a escasa distancia del primer partido. El PNV sigue siendo el voto útil para el centro derecha, ya que no querían una victoria clara y contundente de los herederos de ETA. Bildu es una formación dirigida por los antiguos dirigentes del aparato político y militar de la banda terrorista como saben muy bien sus más de 300.000 votantes. La cuestión es que no les importa, porque hay un relato que comparten y por eso su candidato no solo no condena a ETA, sino que se siente muy orgulloso del pasado de los abertzales.

Todo indica que han sido unas elecciones en las que se ha votado en clave interna. La futura gestión del gobierno y su estabilidad ha sido lo más importante. No se puede negar que al PSOE le ha ido mejor de lo previsto en las encuestas, aunque una mirada más amplia permite reflexionar sobre cómo la izquierda nacionalista, en este caso los bilduetarras, le supera tanto en Galicia como ahora en el País Vasco. Por lo visto, debe ser un gran motivo de satisfacción ser el tercero, como también sucede en Madrid. Ahora hay que esperar a ver qué pasa en Cataluña, que es el gran plebiscito que afronta el sanchismo. El PP sube un diputado que es un resultado bueno, pero modesto, ya que el PNV sigue siendo la formación que concentra el voto del centro derecha. Vox mantiene un diputado y salva los muebles, pero sigue siendo irrelevante. Finalmente, la única diputada de Sumar confirma el desastre de la coalición que lidera Yolanda Díaz. No ha desaparecido, pero es tan irrelevante como Vox.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)