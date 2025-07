Vivienda: siempre puede empeorar

Se debate hoy en nuestras páginas sobre si existe o no una burbuja inmobiliaria en ciernes o ya de hecho. Los expertos dudan y no resuelven sobre si la vivienda está sobrevalorada más allá de que compartan en sus análisis que el mercado no arrastra una inflación del crédito como en 2007. Veremos si el calentamiento deriva en sobrecalentamiento de precios, con la vista puesta en jugosas plusvalías, y si el raid que los ha elevado el 12,3% hasta marzo, el doble que en la eurozona, no frena. Lo indiscutible es que el Gobierno y sus políticas intervencionistas y sobrerreguladoras, que ya han apuntillado el alquiler, están decididos a que todo pueda empeorar en el mercado inmobiliario nacional y haga casi imposible el acceso a una casa. Estropean todo lo que tocan. Si no existe burbuja, no es descartable que la generen con su incompetencia y dogmatismo.