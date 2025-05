Con Vox en el horizonte

En julio del año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero rompió los pronósticos y se impuso a José Bono en el congreso del PSOE, alcanzando la secretaría general. Dos años después, en un acto público, Felipe González, con Zapatero sentado a su vera, advirtió al nuevo líder socialista de que «aún está por demostrar que haya un nuevo proyecto con contenido de ideas».

El próximo mes de julio, el Partido Popular realizará su cónclave (Feijóo dixit). Por primera vez en siete años –que ya son años–, los populares se ocuparán de algo importante: conformar, como dijo Felipe, un nuevo proyecto con contenido de ideas para gobernar.

Hacer oposición no es fácil, pero hay momentos –como el actual– en que el gobierno se hace la oposición a sí mismo, entre apagones, trenes parados en medio de ningún sitio y explícitos mensajes de móvil. Más complejo es tener un partido no solo que esté listo para asumir el poder, sino que parezca que lo está. En este momento, no se evidencia ni lo primero ni lo segundo, y no sirve con prometer que se desmontará el sanchismo. El congreso del partido es una ocasión única –quizá, la única que le quede a Feijóo antes de las elecciones– para mostrárselo a los españoles. Pero para conseguirlo, el PP debe definir, sin conceder espacios a la duda, cuál es su decisión sobre Vox.

Desde que el populismo trumpista se hizo presente en las instituciones españolas, el PP ha navegado en aguas turbulentas, acercándose y separándose llevado por la corriente, mucho más que controlando el timón. A fecha de hoy, es imposible saber si sobre Vox el PP sube las escaleras o las baja. Y los ciudadanos tienen derecho a depositar su voto en la urna conociendo ese dato. Porque nunca será igual un gobierno del PP, que una coalición del PP con Vox.

Si, de paso, nos aclara su relación con Puigdemont, tampoco se lo reprocharemos, porque hemos asistido a momentos deplorables de complicidad táctica, obligadamente prescindibles. Y algo más: ¿seguirá Carlos Mazón al frente del PP valenciano cuando se inicie el congreso del partido?