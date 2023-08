El zoco de Sánchez y el amago de Iglesias

Mika Waltari (1908-1979), finlandés, es famoso por su novela «Sinuhé, el egipcio», que también fue llevada al cine, en la que, uno de sus personajes, afirma que «la única cosa que importa en este mundo es el poder». Los políticos pueden argumentar que desean trabajar para el bien común y sus votantes, lo que no impide, aunque sea cierto, que su primer objetivo sea el poder. El problema o el arte, a veces, es cómo mantener ese poder, que es lo que ocupa ahora a Pedro Sánchez, de vacaciones en Marrakech, en donde es probable que tome notas en su zoco, con ocho siglos a las espaldas de tratos y regateos.

El paisaje político español tras el 23-J es una especie de inmenso zoco, con horario permanente, en el todos intentan negociar con todos. Feijóo el primero, obligado a salvar la cara, pero su mercancía no la quiere nadie. Sánchez sabe que cerrará un trato favorable para él, aunque ignora el precio que tendrá que pagar, el que pagarán todos los españoles, en dinero, con otras fórmulas o con una combinación de ambas. Indepes y nacionalistas ya han puesto precios iniciales estratosféricos, como en todo zoco. No son los únicos, ni quizá los más peligrosos para el ahora el turista en Marruecos. Jordi Sevilla, ministro con Zapatero, advierte: «¡Ojo con Podemos! Sus cinco diputados pueden no votar a Sánchez sin negociar sillones!». Todavía más. Pablo Iglesias, que es quien manda en Podemos, al final tendrá que apoyar al líder del PSOE, pero paladea hacerle sufrir con sus votos toda la legislatura, lo que incluye dejarle colgado en alguna votación y también a Yolanda Díaz. Sánchez logrará seguir en La Moncloa, pero no sin antes regatear con 21 partidos distintos y dispares: 1) Sumar; 2) Podemos; 3) PNV; 4) ERC; 5) Bildu; 6) Junts; 7) BNG; 8) Más Madrid; 9) Compromís; 10) IU; 11) Chunta Aragonesista; 12) Drago Canarias; 13) AraMÉS; 14) Alianza Verde; 15) En Comú Podem; 16) Verdes Equo; 17) Más País; 18) Izquierda Asturiana; 19) Iniciativa del Pueblo Andaluz; 20) Movimiento por la Dignidad; 21) Batzarre y ahora también 22) Coalición Canaria. Y todos quieren algo. Por eso es hasta lógico que Sánchez escrute los regateos centenarios del zoco de Marrakech, que le serán imprescindibles para retener el poder, lo único que importa, como escribió Waltari.