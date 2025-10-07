Es estadounidense, viaja a Barcelona y flipa con lo que se encuentra: "¡Me quedo para siempre!"

Nick, también conocido como @spainwithnick en la red social TikTok, es un joven influencer de origen estadounidense que en la actualidad está residiendo en España, y más concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Entre sus contenidos más comunes, se pueden encontrar temas que están muy estrechamente relacionados con nuestro país, de ahí su nombre. Costumbres, tradiciones, curiosidades, viajes por distintas ciudades... de todo.

La ciudad que ha elegido para vivir ha sido Barcelona, lugar al que le ha dedicado una infinidad de vídeos, como al resto de regiones españolas. Por ejemplo, uno de los últimos ha sido Navarra, sitio en el que ha estado de vacaciones y del que ha disfrutado de todas sus fiestas. No obstante, la publicación que ahora concierne es la que está relacionada con la Ciudad Condal.

"Es una necesidad básica aquí"

En todo el mundo, existen formas muy diferentes de calificar las necesidades. Unos considerarán imprescindibles unas y otros pensarán que no son de vital importancia, y viceversa. En este sentido, Nick ha querido prestar atención a un servicio muy demandando y, prácticamente, indispensable en los hogares de todos los españoles; catalanes en este caso.

Nada más comenzar con su testimonio, el creador de 'Spain With Nick' ofrece, de manera muy breve, un poco de contexto a su audiencia expresando que"soy de Estados Unidos y vivo en España". A partir de ahí, este extranjero apunta a "una necesidad que se considera básica aquí". Con esto se refiere a que todo el mundo la necesita en su día a día para poder estar satisfecho o ser feliz.

Los balcones, todo "un lujo" para este estadounidense

"Otra cosa que me encanta de la vida de aquí, y que en Estados Unidos es considerado como un lujo" tiene que ver con un tipo de viviendas en concreto. Se trata de los pisos que, sea como sea, disponen de un lugar en el que pueden entrar en contacto con el exterior. "Casi todos los pisos, sean grande o pequeño, tienen acceso al aire libre", arroja.

Todo esto es gracias a los balcones, que son ventanas abiertas hasta el suelo de la habitación y que, generalmente, disponen de una prolongación voladiza con barandilla. Es cierto que no son lo mismo que una buena terraza en la que poder disfrutar de un espacio con césped o con una barbacoa instalada en una esquina, como puede ocurrir con los bajos. No obstante, tener un balcón en casa suele ser algo muy agradable donde tomar el aire o donde poner una silla y leerse un buen libro.

"Me encanta, aquí no tienes que ser rico"

Sirviendo de ejemplo un plano que ofrece sobre una calle de Barcelona, se pueden ver a los dos lados unos bloques de viviendas compuestos de estas ventanas de gran tamaño cada uno. Mientras tanto, Nick ofrece las siguientes declaraciones: "Por ejemplo, fíjate, esta es la calle donde viví yo, y los balcones rodean toda la calle". Lo verdaderamente 'lujoso' de este tipo de instalaciones es, para este influencer, que no tienes que disponer de un gran número de ahorros.

"Es que me encanta. Aquí no tienes que ser rico" para acceder a ello. Lo mismo ocurre con otro tipo de servicios, los cuales no obligan a desembolsarte una gran cantidad de dinero, o por lo menos según su propia experiencia. "Aquí no tienes que ser rico para poder tomarte un café por la mañana con el buen tiempo, o lo que sea", arroja. Finalmente, el testimonio de Nick llega a su fin con un claro mensaje:"¡Me encanta España!".