Matan a puñaladas a un hombre en pleno centro de Bilbao

Un hombre ha muerto este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.

El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, cuando se ha solicitado presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe de la capital vizcaína, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de la mañana durante una discusión.

Las patrullas de la Ertzaintza desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios.

La víctima, que todavía no ha sido identificada, ha sido trasladada al Hospital de Cruces, en Baracaldo, donde finalmente ha fallecido.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para detener al autor o autores del homicidio.