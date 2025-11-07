Viaja al País Vasco y le dicen que retire la bandera de España que customizaba su mochila: "Es que vas provocando"

Sergio Nava, también conocido como @navfut en la red social TikTok, es unjoven creador de contenido español cuyas publicaciones están totalmente vinculadas al mundo del deporte, sobre todo al fútbol. Videos de equipos españoles (Real Madrid y FC Barcelona), valoraciones sobre los partidos de los futbolistas, recuerdos de antiguas leyendas que deleitaran al público con su talento... de todo.

Por su parte, también se pueden observar otro tipo de publicaciones que están más relacionadas con el turismo. Es cierto que gran parte de ellas tienen como objetivo el fútbol también. Por ejemplo, uno de los más destacados es su viaje en bici desde Madrid hasta San Mamés, el estadio del Athletic Club de Bilbao; sin embargo, también hizo público cómo fue su Camino de Santiago, el cual duró cuatro días.

"Lo más surrealista del viaje ha llegado tarde pero ha llegado"

Haciendo hincapié en la serie 'Viajando de Madrid a San Mamés en bici', proceso que duró unos cuatro/cinco días, cabe destacar una pequeña complicación que se encontró una vez llegó al País Vasco. Todo parecía que iba de la mejor manera posible desde que salió de Madrid. Llevaba unos días muy tranquilo completando su camino pero, cuando ya le quedaba muy poco para llegar al santuario de 'los Leones' (así se llama a los del Athletic), ocurrió algo que no se esperaba para nada.

"Lo más surrealista del viaje ha llegado tarde pero ha llegado", comienza. Sergio estaba en el arcén de una carretera vasca repleta de árboles cuando, de la nada, apareció un hombre que se paró a hablar con él. "Acabo de encontrarme con un señor que tendría cincuenta y cinco o sesenta años", especifica. Este madrileño se extrañó bastante al ver lo que le estaba ocurriendo y, a partir de aquí, anuncia qué es lo que este señor le dijo:

"Yo te lo digo por ti, para que no tengas problemas"

"Me dijo que si no quiero problemas debo quitarme mi bandera de España", expone. Al ser un trayecto tan largo y de un alto número de kilómetros, este especialista de la comunicación futbolística se llevó consigo una mochila táctica, impermeable y de gran tamaño que suele ser muy práctica para estos viajes. A su vez, la misma podía decorarse con parches adhesivos, y uno de los que Sergio puso fue uno con la bandera de su país.

"Me di la vuelta y le pregunté que por qué debía hacer eso, y su respuesta fue: no sé, tu verás, yo te lo digo por ti, para que no tengas problemas", continúa. Varios pensamientos ideológicos vinculan el hecho de llevar puesta la bandera de nuestro país con ideas ultraderechistas, cuando esto en realidad no tiene por qué ser así. Cada español tiene el derecho de reivindicar el lugar en el que ha nacido de la manera que quiera, como puede hacer cualquier otro ciudadano del mundo.

"No me la voy a quitar, y si me dicen algo pues que me lo digan"

Sergio lo tenía muy claro: "No me la voy a quitar, y si me dicen algo pues que me lo digan"; esto es una declaración que ofrece durante el vídeo, no especifica si fue esta su contestación al hombre vasco. "O sea, vengo de Madrid hasta Bilbao en un viaje largo de 400 kilómetros a la espalda y me he quedado un poco loco" cuando recibió esta recomendación.

"Me ha parecido un poco loco", reitera a la vez que pide a sus seguidores que le digan si esto es algo común en esta Comunidad Autónoma. Su intención no es para nada mala. Él va con "mi bandera, me voy a Bilbao" y es evidente que no quiere molestar a nadie. "Es que vas provocando", le llegó a decir el hombre, y este madrileño no se explicaba el por qué de ello. "¿Por qué no puedo ir con una bandera de España?", se pregunta a sí mismo a la vez que el testimonio llega a su fin.