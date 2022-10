Atresplayer estrena hoy «Todo tiene un origen», con Dani García

El chef Dani García llega este lunes y en exclusiva a la plataforma de ATRESplayer con la serie ‘Todo tiene un origen’, un roadtrip de tres episodios que estarán disponibles ese mismo día. La primera entrega también se emitirá en laSexta este lunes 10 de octubre.

La producción, realizada con la participación de McDonald’s, cuenta con tres capítulos a través de los cuales conoceremos algunos de los ingredientes clave de la gastronomía española y las historias de las personas que hay detrás de los proveedores. Un viaje por distintos puntos de la geografía española para conocer a los protagonistas, agricultores y ganadores, que diariamente trabajan en el campo para ofrecernos lo mejor de la tierra.

Elaborada en formato documental, ‘Todo tiene un origen’ pretende reivindicar el producto local y de calidad, en definitiva, mostrar el valor del sector primario español. Dani García está acompañado en este primer capítulo del cantante Mario Vaquerizo, con el que visitan una ganadería en Extremadura. Nuria Roca, conocida presentadora, acompañará al chef en el segundo episodio, donde el tomate es el protagonista, y el streamer Perxitaa será el encargado de cerrar, con una visita a un campo de lechugas, esta serie de viajes por los puntos de producción españoles.

Un viaje para conocer de primera mano las historias de los ganaderos y agricultores, que son el corazón de la cadena de suministros y el origen de la calidad y sabor de las hamburguesas de McDonald’s. Una muestra más de la apuesta de la compañía como parte de su compromiso por lo local. Los verdaderos protagonistas de ‘Todo tiene un origen’ son los productores y sus productos de gran calidad, carne de vacuno, lechuga y tomate procedente de los cultivos españoles.

El cocinero galardonado con tres estrellas Michelín, Dani García, sirve como hilo conductor para analizar el estado en el que se encuentra el campo español y las historias personales de aquellos que defienden no solo su trabajo, si no un estilo de vida y la preservación de tradiciones y profesiones para que no se pierdan en el tiempo.

‘Todo tiene un origen’ busca relevar a los consumidores la procedencia exacta de los ingredientes que utiliza McDonald’s en sus restaurantes. De esta forma, la compañía mantiene su apoyo a los ganaderos y agricultores con el proyecto Big Good que nace para apoyar a estos productores, ayudando a reactivar su demanda y contribuyendo, de este modo, a su recuperación económica.

El Proyecto Big Good, surgido en otoño de 2020, persigue poner en valor el importante papel que tiene el campo español y todos los profesionales que trabajan en él. Este campo es la despensa de McDonald’s. Una despensa con productos de miles de ganaderos y agricultores españoles que con su compromiso y dedicación tiene como resultado productos de calidad.

Un viaje esencial hacia el origen del producto desde la mirada profesional, creíble y emocional de uno de los cocineros más importantes de España y de sus invitados que harán del programa algo sorprendente. Un altavoz para conocer las historias de ganaderos y agricultores que, a pesar de todas las dificultades que atraviesan en estos momentos, consiguen, a base de trabajo y sacrificio, llevar a la mesa un producto de calidad.