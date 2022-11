Pedro Piqueras recuerda cuando fue profesor de la Reina Letizia

Aunque no acostumbra a dejar pasar por entrevistas ni platós que no sean el de Informativos Telecinco, a petición de su hijo, Pedro Piqueras ha acudido al programa de Cadena SER presentado por Quique Peinado «Buenismo bien». El prestigioso periodista ha aprovechado para hacer repaso de lo que ha aprendido de su profesión en estos años, como que «los famosos no dejan de ser una presentación de la sociedad, los hay agradables y bordes». También recalcó que los informativos de la noche han acabado marcado su vida: «Nunca he podido ir a ver a un amigo un estreno teatral ni a un partido de Champions. Todas las relaciones sociales se me juntan en el fin de semana».

También hizo repaso, durante su paso por otras cadenas como RTVE o Antena 3 de los grandes compañeros de los que ha podido aprender, como Matías Prats o la Reina Leticia, cuando ejercía como periodista. «Yo coincidí con ella dándole clase en un curso y llamaba la atención por encima del resto, era la que siempre participa en clase y cuando quedaban para hacer algún plan era siempre la primera en llegar».

También ha defendido la postura de Informativos Telecinco por conservar el plano corto, mientras otras cadenas adaptaban hace tiempo el plano general y los videowalls gigantescos: «Para mí no solo se informa con la voz, sino también con la mirada». Por si fuera poco repasó sus pinitos en el mundo de la publicidad, cuando protagonizaba spots de Gallina Blanca: «Me parecía una marca de calidad, como Danone, y nunca pensé que fuese perjudicial. Pero con los años me di cuenta que los periodistas no deberíamos hacerlo, por evitar posibles conflictos de intereses».

Quique Peinado le recordó al final de la entrevista sus célebres transiciones con Sálvame. En plena época covid los tertulianos de Sálvame daban paso entre risas a Pedro Piqueras cuando éste se disponía a informar sobre los centenares de muertos de cada día. Pero el balance que extrae es positivo: «Siempre podré decir que en Telecinco siempre he podido informar con plena libertad». Sobre el reciente comunicado de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset, Piqueras ha reconocido que 174jamás habría imaginado que Paolo se fuese de Telecinco antes de él. Ahora soy el más viejo».