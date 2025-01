Jaime Lamo de Espinosa: “El drama de Valencia se debe a no haber querido comprender que el cambio climático estaba allí”

Estos encuentros con LAS PERSONALIDADES QUE CON SU TRABAJO HAN MARCADO LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, le dejan a uno un aprendizaje constante porque mucha parte de la historia de España se ha escrito gracias a la labor que realizaron durante años destacando lo que han aportado al pais que ahora disfrutamos. Mi invitado es doctor ingeniero agrónomo, fue ministro de agricultura, es catedrático de economía agraria en la UPM, es economista…No cabe la menor duda que la experiencia es un grado y si no somos capaces de escuchar a los que han vivido y estudiado situaciones pasadas para aprender de los aciertos y también de los errores, las cosas se pueden torcer.

Me he sentado a charlar con los ojos muy abiertos con Jaime Lamo de Espinosa, su currículo es enorme que lo detallaré en unas líneas más abajo porque estoy deseando compartir ya mismo sus palabras plagadas de conocimientos y de riquísimas experiencias. Escucharlo en este PODCAST porque además Jaime es un gran conversador.

Conozcamos primero parte de su vida.

Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin, nació en Madrid en 1941, de familia por parte de su padre valenciana y por parte de su madre francesa. Estudió en el Colegio del Pilar de Madrid que como asegura: “Fue cuna de personas que después coincidimos en la vida política y en la vida intelectual” y añade: “El colegio te formaba para afrontar la vida tratando de mejorar todo aquello con los que te ibas a encontrar". En este encuentro menciona a algunos de sus compañeros que han sido juristas, diplomáticos... Lamo de Espinosa se decidió por la carrera de Agricultura y Económicas. Se crió en un entorno muy cercano al campo, su padre y su abuelo tenían fincas en Alcira en Valencia y en Requena en donde pasó parte de su infancia en los veranos y durante las vacaciones y en ese entorno aprendió a convivir con la agricultura española a través de la agricultura de Requena o de Alcira, en las viñas, entre almendros, entre naranjos...

Lamo de Espinosa y su inicio en la política a partir del minuto 9:32 de este PODCAST para La Razón.

Con su relato se van recorriendo momentos importantes de su trayectoria como cuando lanzó un programa agrícola de cambio. Otra parte muy interesante es cuando recuerda el regreso de Don Juan Carlos a España de un viaje procedente de Estados Unidos y el momento de su discurso anunciando que llevaría a España hacia la democracia,era la primera vez que lo decía públicamente (Minuto 11:00 del PODCAST)…así como lo que sucedió después hasta el nombramiento de Adolfo Suárez. Habla también sobre la Ley para la Reforma Política, la ley que convocó a las elecciones del 15 J y en la que hubo la aceptación de muchas cosas de parte del Partido Comunista, Socialista y del Popular … “Y el harakiri de muchos”.

Llegó a la Subsecretaria de Agricultura cuando Fernando Abril Martorell era ministro, después de ese año fue nombrado vicepresidente económico

El debate en el Congreso que más recuerda fue cuando los ministros de industria y de agricultura propusieron cada uno hacer un debate para presentar su programa. Lamo de Espinosa presentó un programa siendo ministro de Agricultura y en su discurso en el Congreso lo expuso recibiendo todos los apoyos por parte del Partido Socialista y por todos los otros partidos representados en la Cámara. Los pasajes que se vivieron para construir esa “Nueva España” los detalla en esta conversación recordando las sucesivas leyes que se van produciendo en aquel cambio político en el país destacando este hecho: “Lo más significativo fue el 15 J con las elecciones porque inmediatamente después se empezó a negociar la Constitución. En diciembre de 1978 fue aprobada. En un año y medio se hizo un gran avance”. Pero Lamo de Espinosa no se queda allí, de aquellos años en esta charla, detalla los pasos que dio en el area de Agricultura para adaptarse poco a poco a los reglamentos, a las directivas y a las disposiciones para entrar a "aquella" Comunidad Económica Europea: "Y ese fue mi objetivo, ir adecuando poco a poco las normativas y la legislación española a la normativa y a la legislación europea".

“En una sala del Congreso de los Diputados están los dibujos preciosos de los ponentes de la Constitución” Jaime Lamo de Espinosa.

Recuerda también como se produjo su elección como presidente de la FAO (minuto 19:20 del Podcast) y entre otros momentos la invitación que le hizo al papa Juan Pablo II del que recuerda: “Era un hombre muy intelectual”.

El cambio climático

“Debemos aceptarlo” asegura y añade: “Y debemos de actuar en consecuencia” y lo explica de una manera clarísima: “Porque el cambio climático genera sequías sucesivas y cuando hay sequía, no hay cultivos salvo los de riego y cuando deja de haber sequía lo que hay son lluvias torrenciales (Minuto 22:01 del Podcast) que si no las almacenamos, si no las aprovechamos en embalses para sostener los riegos, tampoco tendremos riegos cuando haya sequía y por consiguiente necesitamos una política agrícola que esté basada en caminar hacia el regadío y encima, con todo esto, no se vacían los pueblos porque con esto la gente tiene rentas, trabajo, cultivos, sobrevive, pero sin regadíos está muerta y es cuando se produce la España vaciada”

Lamo de Espinosa : “Es muy importante construir una España hacia el riego” y expone sus razones al calificar que en estos momentos España tiene una agricultura muy pujante.

Lo que opina sobre la situación actual política de España y un ejemplo de un hecho histórico que hay que escuchar

Sobre lo que se está viviendo actualmente: “No me gusta, porque está construida sobre la base de los odios entre partidos y no de los consensos, porque se puede pensar diferente” (Minuto 24:03 del Podcast) "Felipe González no pensaba lo mismo que Adolfo Suárez y Santiago Carrillo tampoco pero se llegaba a acuerdos con ellos, era fácil llegar a acuerdos con ellos" subraya. Y recuerda por dar un ejemplo un momento que vivió el mismo que se podría calificar de histórico: “Cuando era portavoz del grupo parlamentario, en el debate sobre la ley para perfeccionar la universidad española y asegurar puestos de trabajo para los profesores, al entrar a la votación me enteré que Carrillo iba a votar en contra, sabía que si el Partido Comunista votaría en contra nosotros perderíamos la votación por lo que fui corriendo a hablar con él con el que yo no tenía apenas relación y le dije: si ustedes votan en contra la ley no se aprobará y si no se aprueba hay cientos de profesores en todas las universidades españolas, jóvenes muchos de ellos pertenecientes al partido comunista que se van a quedar sin poder asegurar su plaza de profesor y ascender, piénselo bien pero a mí me parece un error". A lo que Carrillo le contestó inmediatamente: "¿Cuántos diputados debo sacar para que usted gane la votación?" y le dijo: “Por los menos 14 (eran 21) y me fui a sentar y de pronto empecé a ver como arriba, en donde estaban sentados los miembros del partido comunista, empezaron a salir y pensé, parece que ha cumplido su palabra. Resultado, sacamos adelante el tema. Conclusión, había diferencias políticas, pero había consensos, no había una situación de acritud, no había odios, no había obsesiones en contra siendo que ahora todo es una cosa disparatadamente crispada y a mí no me gusta". afirma.

Sobre la juventud y la tecnología

“Yo creo que los teléfonos móviles les están haciendo mucho daño a la juventud, habría que quitárselos durante unas horas y quitárselos durante muchas otras y en los colegios e institutos habría que enseñarles valores y no me refiero solo a valores cristianos sino también valores humanos que hay que respetar y enseñarles, hasta que lo tengan perfectamente incrustado en su piel y eso no se hace hoy por los cual, tenemos una juventud que nadie sabe cómo va a reaccionar antes situaciones futuras”.

Una anécdota para no olvidar

A mi petición de que me contara un pasaje durante su mandato como ministro, quiso recordar cuando en una visita que hizo el ministro alemán a España y estando en la finca Quintos de Mora, el día anterior habían estado hablando que tenía una preocupación inmensa en Europa por la potencia agraria que era España y el daño que eso podría producir al resto de los países europeos cuando el país entrara en la Comunidad Económica Europea. Lamo de Espinoza estuvo dándole vueltas al tema y pidió que se le enviara un helicóptero al día siguiente por la mañana y le dijo: “Quiero que vengas conmigo porque quiero enseñarte la agricultura española. Era finales de diciembre o enero, una época en donde las siembras no estaban nacidas, había sequía ese año (’81) y los campos estaban muy secos”. Lamo de Espinoza recuerda que estuvieron sobrevolando Castilla por la zona de Ciudad Real y Toledo básicamente. El ministro vio desde arriba unas zonas amarillentas, sin cultivos, una agricultura que Jaime quería que su invitado se quedara con esa imagen, mostrarle una agricultura pobre y cuando bajaron del helicóptero le dijo: “Ahora te comprendo” y se fue con esa imagen. Lamo de Espinoza afirma que era la imagen con la que él quería que el ministro alemán se quedara y no con la imagen de las fincas de cítricos de Valencia o con las grandes plantaciones de viñedos en las épocas de la vendimia o con la agricultura de los olivares de Jaén.

Jaime Lamo de Espinosa continúa yendo a trabajar a su despacho todos los días porque como afirma: “Yo tengo ya muchos años, pero he llegado a la conclusión de que el día que deje de trabajar me iré quedando inmóvil y me moriré” y eso le viene a la cabeza cuando sale a caminar y observa a las personas mayores que están sentadas en un banco en la calle leyendo y periódico y siguen igual cuando regresa de su paseo: “Yo ahora mismo publico libros, doy conferencias, publico una carta quincenalmente en la revista -Vida Rural-sobre la situación del campo…Hay que tener la cabeza en algo”.

Asiste por las tardes a conciertos, le encanta la música, no falta a diversas conferencias pero eso no es todo y afirma “Tengo la suerte de estar casado con una mujer que intelectualmente es una número uno, Carmen Rocamora que tiene publicados once libros, uno de los últimos sobre Tchaikovsky y otro sobre Rachmaninov por mencionar algunos, sin olvidar el dedicado a la mitología griega y está trabajando ahora sobre las leyendas de Roma. Habla también de sus cuatro hijas que son como sus padres igual de activas que trabajan y además su padre señala de ellas: “Su categoría intelectual es muy alta”.

Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin (Madrid, 1941) es Economista y Catedrático de Economía Agraria en la UPM. Fue director general de Industrias Alimentarias (Ministerio de Industria) antes de la Transición; Subsecretario de Agricultura (1976-77), Subsecretario adjunto al vicepresidente del Gobierno (1977-78), Ministro de Agricultura desde el gobierno de febrero de 1978 hasta el último gobierno de Suárez. Continuó en el mismo puesto con Leopoldo Calvo-Sotelo hasta diciembre de 1981, momento en el que pasa a ser nombrado ministro adjunto al presidente del Gobierno y portavoz del Grupo parlamentario de UCD. Ha sido diputado por Castellón por UCD (I Legislatura). Fue elegido, por unanimidad, presidente de la XX Conferencia Mundial de FAO (1979). Premio Rey Jaime I de Economía (con 4 premios Nobel en el jurado)...

Es Miembro de la Academia de Agricultura de Francia y de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

Ha escrito numerosos artículos y libros de economía, de economía agraria, de política común europea por mencionar el ingente trabajo que sigue realizando cada día.