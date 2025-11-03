Oafi Radio, el podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis del 3 de noviembre de 2025

OAFI Radio es un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis. OAFI es la primera Fundación de pacientes que elabora un podcast divulgativo sobre salud. El Dr. J. Vergés, CEO y Presidente de OAFI, dirige científicamente la fundación y junto con Ricardo Aparicio, periodista experto en salud, presenta el programa que se podrá escuchar en la web de La Razón. A través de la artrosis se hablará de arquitectura, medicina, deporte, ciencia, salud, alimentación, arte y de un sinfín de temas que entretienen pero sobre todo, ayudan.

MANTÉN TUS ARTICULACIONES ACTIVAS Y SANAS: LA RELACIÓN DEL DEPORTE Y EL COLÁGENO -CAP.3

Sabemos que la práctica deportiva es una fuente de salud, pero cuando la llevamos a cabo de manera intensiva o practicamos modalidades de alto impacto, el riesgo a desgastar nuestras articulaciones antes de tiempo aumenta. ¿Cómo podemos disfrutar de un deporte saludable a la vez que cuidamos nuestras articulaciones? Aprendemos las claves de la relación entre deporte y colágeno junto al Dr. Jordi Ardèvol, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, Medicina de la Educación Física y del Deporte.