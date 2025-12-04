El podcast de Carmen Morodo: verdadero agujero negro de Sánchez 

Carmen Morodo, subdirectora de LA RAZÓN, asegura que el verdadero agujero negro para el presidente del Gobierno se encuentra en cómo se financió la campaña de las primarias de 2017 en las que alcanzó la Secretaría General del PSOE.

Además, Morodo se pregunta en su podcast si hubo donaciones por parte del suegro de Sánchez y si se blanqueó de alguna manera ese dinero.