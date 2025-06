Vaya fuerza la de la artista española Aitana Cordero. Impactó en Roma

Todos empezaron relajados, la sala creada por Giovanna Caruso Fendi en el Foro Traino 1 de Roma estaba hasta la bandera, apareció Aitana con una música de fondo que envolvía pero esto no se quedó así, el primer golpe nadie lo esperaba...

Nació en la Ciudad de los Angeles en Madrid pero se marchó, se fue lejos porque quería descubrir lo que había fuera de ese entorno. Le gustaba lo bueno de su barrio pero también vio lo malo. Eran los años '80s.

No quiso escapar, pero quiso desde pequeña explorar el mundo, cuenta en esta entrevista que de pequeñita cuando se enfadaba, hacia su maletita y se iba a casa de su abuela. Siempre quiso salir de allí…Y no esperó mucho porque a los 17 años se fue a recorrer Europa y la vida le puso enfrente Amsterdam que se convirtió en su casa, en su escuela, en su mundo.

Entró en la Universidad, no dormía porque quería aprovechar cada minuto de su vida en Holanda, hizo coreografía como estudios con todos los deseos de conseguir lo que soñaba: “Invertí mucho, me comí la vida a manos llenas, a los seis meses escribía todos mis trabajos en inglés, el deseo fue el gran motor”. Hizo un master con esta pieza que ha presentado una vez mas en su ya larga trayectoria en Roma. SOLO…? es su pieza estrella según cuenta en este encuentro único y a solas en el corazón de la Ciudad Eterna. Con esta performance muestra esa parte de su vida que parece llena de obstáculos que absurdamente o no ella misma se va poniendo de por medio, Aitana aquí muestra en cada movimiento esto que esta impresionante artista comunica: Pasión por estar viva, por vivir, por aprender, por crecer, por construir y deconstruir. Sí, rompe, rompe con todo, después vuelve a construir.

Su pieza maestra es dura, de una dureza enorme pero llena también de ternura. El dolor que pasó en su momento de su vida, se huele y se siente en esta actuación al unísono que su fuerza por volver a empezar.

Aitana lleva 25 años creando piezas pero ella misma confiesa en este encuentro para La Razón que siempre “re visito lo mismo, en cinco o seis piezas repito casi lo mismo, los vínculos entre cuerpos humanos o no humanos, la idea de acercarme al otro me atrae mucho y la idea de ruptura y construcción” afirma mirando a los ojos.

Aitana ama el arte, lo tuvo claro siempre: “La creación es el lenguaje mas cercano a la esencia de Aitana” confiesa y añade “Cuando escribo, cuando soy docente y cuando creo piezas escénicas”.

La pieza SOLO...? hace temblar a los presentes, porque Aitana desprende en su performance toda la fuerza que la vida le ha dado, para ella la vida es construir, destruir y reconstruir.

Su actuación se llevó a cabo en el escenario más profético que se puede tener en Roma para una pieza como SOLO…?. En donde el imperio romano vivía, en donde gobernaba, en donde decidía: “Saber que estaba rodeada de ruinas fue emocionante porque esta pieza va del pasado, del presente y del futuro. Mi pieza va de los fragmentos que utilizamos para construir nuevos imperios”señala firme.

Aitana confiesa que ahora está en paz, en su vida personal, en su trabajo pero del futuro… mejor lo dejamos así.

Aitana actuó en la sala FOROF ubicada en el Foro Traiano numero 1 en Roma que se dice fácil hacerlo pisando la historia del imperio romano, pero fue así. Este espacio lo fundó Giovanna Caruso Fendi, que como su madre Alda Fendi contó en la entrevista que le hice recientemente: “En casa nos dedicamos al arte y a la cultura”. Este lugar combina arte contemporáneo y arqueología de la manera más creativa nunca vista.

FOROF se encuentra en el corazón de Roma, en el Palazzo del Gallo di Roccagiovine y domina una de las zonas arqueológicas más prestigiosas de la ciudad: el Foro de Trajano (siglo II d.C.), centro del poder político, social y comercial de la época imperial. El espacio ocupa las estancias adyacentes a la Columna de Trajano y conserva en las salas subterráneas los únicos mármoles coloreados del pavimento de la Basílica Ulpia y los restos del ábside oriental (siglo II d.C.).

