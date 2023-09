El exministro socialista Corcuera, claro y conciso sobre la amnistía de Sánchez: "Me recordó al peor día de mi vida"

El exministro socialista, José Luis Corcuera, que asumió la cartera de Interior durante el tercer y cuarto mandato presidencial de Felipe González, se ha mostrado esta mañana en Espejo Público nervioso y muy crítico con la intención de Pedro Sánchez de buscar "los votos debajo de las piedras" para poder volver a ser presidente.

El exmilitante del PSOE confesó que esa expresión utilizada por Sánchez le recordó a un suceso que tuvo lugar hace 10 años cuando el etarra José Zubieta salió en libertad, cambiando la cárcel por la calle gracias a la aplicación de la doctrina Parot. Este miembro de ETA puso un artefacto explosivo en el cuartel de Vich, matando a 10 personas, entre ellos 5 niños. "Lo recuerdo perfectamente porque fue el peor día de mi vida", señaló.

Explicó que durante el juicio un abogado le preguntó si no había visto antes de activar el coche bomba a los niños jugando y el terrorista respondió que ese extremo es un hecho que no entraba a valorar porque no era asunto suyo "que los guardias civiles usen a los niños como escudos humanos".

Tal y como lamentó, "este fin de semana me he estado que este (José Zubieta) sería lo que podríamos llamar, haciendo referencia a cómo calificó el periodista Jordi Évole -autor de su documental- al también etarra Josu Ternera, de "militante fanático", en vez de un asesino.

"El acuerdo de amnistía ya está cerrado (dice Junqueras) y no hay desmentido por parte de a quién le afecta esta afirmación (el PSOE), por tanto es perfectamente legitimo que muchos millones de españoles, como yo, estemos en contra", aseguró, además, un visiblemente indignado Corcuera.

"En esto del recuento de votos tengamos un poquito de cuidado no vaya a ser que nos encontremos con muchos de ellos sucios, y además difíciles de limpiar", acabó por señalar en un tono claro.