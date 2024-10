Herrán, vencedora definitiva del PSOE de Cantabria pese a las irregularidades en la votación

Hubo irregularidades en las votaciones del PSOE de Cantabria para elegir al candidato regional del partido pero la Comisión Federal de Ética y Garantías considera que no modificaron el resultado final de las mismas, con lo que la alcaldesa de Castro Urdiales queda proclamada de forma oficial vencedora definitiva de estos comicios.

Pablo Zuloaga, el segundo en discordia, secretario general del PSOE de Cantabria desde el año 2017 y exvicepresidente del Gobierno autonómico, ya ha dicho hoy en sus redes sociales que "acepta" la decisión del partido contra la que no cabe recurso. "Soy un hombre de partido con las lealtades claras, a Cantabria y al PSOE. Hoy como siempre acato las resoluciones de los órganos de mi partido. Seguimos adelante", ha escrito Zuloaga.

La pugna por hacerse con el puesto de cabeza de lista del PSOE de Cantabria lleva días dando vueltas, el resultado fue de lo más ajustado. Un 50.69% de los votos para la candidatura de Herrán y un 49,31% para Zuloaga. Éste último aseguró que se habían producido irregularidades en la votación, concretamente en la mesa de Cartes.

Ahí comenzó el lío, una maraña que ha quedado resuelta hoy al estimar por unanimidad la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, el recurso de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, contra la decisión de la Comisión de Ética del PSOE Cantabria de retirar los votos de la mesa electoral de la Agrupación de Cartes, lo que la proclama vencedora definitiva de las elecciones al Congreso Federal.

La Comisión Federal de Ética y Garantías reconoce que hubo "una irregularidad" al haber en la mesa electoral una persona que ya no era militante, pero que la presencia de esta persona "no alteró el resultado y, por tanto, no es posible considerarla con tal relevancia como para producir la anulación del resultado de la mesa".

Herrán recurrió el jueves el dictamen que la comisión regional había dictado el miércoles dando como ganador, de forma provisional, a Zuloaga. Fue Zuloaga el que impugnó el resultado el anterior domingo, día de las votaciones, al considerar que se habían producido "irregularidades" en la mesa del municipio de Cartes.

En su resolución, la Comisión de Ética de Cantabria ratificó esas "irregularidades" por la presencia en esa mesa de una persona no militante y dio como ganador provisional a la lista de Pablo Zuloaga.

Hoy, en respuesta al recurso de Herrán, este órgano regional calificó de "incomprensible" y de "deliberada" la desobediencia del centro de votación Cartes, que según la comisión regional "hizo caso omiso" al ser advertido de la incidencia sobre la presencia en la mesa de una persona no militante.