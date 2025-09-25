¿Qué santo se celebra hoy, 25 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy jueves 25 de septiembre

San Sulpicio Severo: Un sacerdote y teólogo que contribuyó al desarrollo de la vida monástica en la Galia.

Un sacerdote y teólogo que contribuyó al desarrollo de la vida monástica en la Galia. Santa Eulalia de Mérida: Mártir del siglo III, es conocida por su valiente defensa de la fe cristiana y su sufrimiento por la persecución.

Mártir del siglo III, es conocida por su valiente defensa de la fe cristiana y su sufrimiento por la persecución. San Aureliano: Obispo de Arles, conocido por su labor pastoral y su oposición a las herejías.

San Celofás: Vida y Pontificado

San Cleofás, también conocido como Cleopas, es considerado uno de los discípulos de Jesús. Aunque no se conocen muchos detalles sobre su vida antes de encontrarse con Jesús, se menciona que era originario de Emaús. En el relato de Lucas 24:13-35, Cleofás y otro discípulo se encuentran con Jesús resucitado en su camino a Emaús. Durante esta experiencia, expresan su tristeza y confusión sobre los eventos de la crucifixión, y Jesús les explica las Escrituras antes de revelar su identidad al partir el pan.

Canonización y legado

La canonización de San Cleofás no se detalla como la de otros santos más prominentes. Sin embargo, su figura es venerada en la tradición cristiana y se le reconoce como un santo, especialmente en la Iglesia Católica. Su memoria se celebra el 25 de septiembre, aunque algunos calendarios pueden tener diferentes fechas. La importancia de su encuentro con el Cristo resucitado lo ha llevado a ser reconocido en la liturgia y en la devoción popular.

El legado de San Cleofás radica en su testimonio de la resurrección de Jesús y en el significado de la comunión y el reconocimiento de Cristo en la vida cotidiana. Su historia destaca la importancia de la fe y la revelación divina en momentos de duda y tristeza. También simboliza la experiencia de muchos creyentes que buscan a Jesús y lo encuentran en los momentos más inesperados de sus vidas.

Exilio y Muerte

No hay registros históricos claros sobre el exilio o la muerte de San Cleofás. La tradición sugiere que continuó su labor apostólica, pero los detalles son escasos y a menudo se confunden con otras figuras del Nuevo Testamento. En algunas tradiciones, se dice que Cleofás fue martirizado por su fe, aunque esto no está documentado de manera concluyente.