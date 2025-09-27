¿Qué santo se celebra hoy, 27 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy sábado 27 de septiembre

San Bonfilio de Fara

San Cayo de Milán

San Elzearo de Sabran

San Florentino de Sedunum

Santa Hiltrudis de Liesse

San Vicente de Paúl: Vida y Pontificado

San Vicente de Paúl nació el 24 de abril de 1581 en Pouy, Francia, en el seno de una familia humilde de campesinos. Desde joven mostró un gran interés por la fe cristiana y, con la ayuda de su padre, pudo acceder a estudios religiosos en Dax y Toulouse. Fue ordenado sacerdote en 1600 y comenzó su vida pastoral ayudando en pequeñas parroquias. Sin embargo, un evento que cambió su vida fue su captura por piratas turcos en 1605, cuando fue vendido como esclavo en Túnez. Tras dos años de cautiverio, logró su libertad y volvió a Francia, donde trabajó como párroco y tutor.

En los años siguientes, se dio a conocer por su carisma y su capacidad para organizar la ayuda a los más necesitados. Fue capellán de la reina Margarita de Valois y se encargó de cuidar de los galeras del rey. En 1617, fundó la Congregación de la Misión, conocida como los "Paúles" o "Lazaristas", dedicada a la evangelización de los campesinos y la formación del clero. Con Luisa de Marillac, fundó las Hijas de la Caridad, congregación destinada al servicio de los pobres, los enfermos y los huérfanos.

Canonización y Legado

Vicente de Paúl fue un pionero en la atención a los necesitados y promovió un modelo de caridad que transformó la manera en que la Iglesia abordaba las cuestiones sociales. Estableció hospitales, orfanatos, hospicios y seminarios, y su enfoque práctico y organizado sirvió de inspiración para muchas obras benéficas en toda Europa. Su labor fue reconocida por la Iglesia y fue beatificado en 1729 por el Papa Benedicto XIII, y canonizado en 1737 por el Papa Clemente XII.

Su legado perdura en el trabajo de las distintas organizaciones fundadas bajo su carisma, como la Sociedad de San Vicente de Paúl, creada en 1833 por Federico Ozanam, cuyo objetivo es llevar ayuda material y espiritual a los más necesitados. San Vicente es considerado el patrón de las obras de caridad y de las organizaciones caritativas católicas.

Exilio y muerte

Aunque el término "exilio" no se aplica de manera literal en su vida, Vicente de Paúl pasó por momentos de gran dificultad. Durante la guerra civil de La Fronda en Francia, el caos y la violencia afectaron su misión. Fue apartado brevemente de su posición en el Consejo de Conciencia, que supervisaba el nombramiento de obispos, debido a su oposición a las decisiones políticas que afectaban la vida eclesiástica y la relación de la Iglesia con el poder civil.

Vicente de Paúl murió el 27 de septiembre de 1660 en París, a los 79 años, dejando un vasto legado de servicio y amor a los pobres. Fue sepultado en la iglesia de San Lázaro, sede de su congregación, y su cuerpo fue encontrado incorrupto durante la exhumación realizada en el proceso de beatificación.