El lunes todo el país estará en la fase 3, a excepción de Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León, y en solo nueve días concluirá el Estado de Alarma. A partir de las 00:00 del 21 de junio, España se sumergirá en la mal llamada «nueva normalidad». Y lo haremos pensando, además, que estamos mejor de lo que realmente estamos porque, según los datos del Ministerio de Sanidad, llevamos seis días consecutivos con 27.136 fallecidos acumulados.

Es decir, en teoría 0 víctimas mortales. Ahora bien, Sanidad informa de que se han producido 25 víctimas mortales por Covid-19 en la última semana. Pero es que el 5 de junio había 27.132. Es decir, que dando por válido que han fallecido 25 personas deberían ser 27.157, no 21 menos. El baile de cifras ya se ve cada día con los datos que reportan las CC AA que no entienden cómo teniendo ellos fallecidos Sanidad dice cero víctimas.

Y es que ahora no incluir una víctima se nota más que en el pico. Este descuadre de datos se acrecentó precisamente cuando el departamento que dirige Salvador Illa decidió no dar los fallecidos diarios, sino a la semana. En el último parte con datos de 24 horas, Sanidad informaba de que el 24 de mayo había 28.752 fallecidos acumulados de los cuales 70 eran nuevas muertes. Ayer, en cambio, eran 27.136. Es decir, 1.616 personas que han perdido la vida y que han desaparecido de la lista. Sí, son formas nuevas de contar, pero el problema, cuando ni siquiera dan los datos a los matemáticos, es que parece al menos que quieren dibujar una realidad mucho más optimista de la real.

Y el peligro de eso es «hacer creer a la población que estamos exentos del virus por el verano, cuando de lo que estamos exentos es de un brote generalizado», explica el médico Antonio Burgueño. De ahí que para este experto el primer fallo o el más importante al menos sea que no se esté educando debidamente a la gente a «saber convivir con el virus». Una prevención que, como sostienen los expertos, no debe desaparecer por mucho que no haya Estado de Alarma. También utilizar la lógica, porque como explica el epidemiólogo Fernando Rodríguez- Artalejo, de la UAM, el rastreo de contactos de una persona que mañana dé positivo es «más difícil si uno va a una discoteca que si cambia de CC AA».

Otra ausencia en el protocolo es, según Burgueño, «que no nos hemos preocupado de dar realismo a la forma de contacto por aerosol y que requiere un rediseño de la ventilación en interiores y no tanto de las reducciones de la capacidad de estos establecimientos y que meten en la quiebra a infinidad de empresas» o si no ¿por qué han quitado esta medida en los vuelos? El asunto de la ventilación también debería estar presente en el transporte. Sin embargo, «no se ha replanteado ni en trenes ni en autobuses», precisa Burgueño, que recuerda que hay que «meter filtros HEPA en automóviles, autobuses y trenes. Los aviones los llevan, y muy sofisticados, y los tres de alta velocidad también».

En la parte sanitaria, urge reforzar las UCIS. El Sindicato de Enfermería Satse comunicó esta semana que 36 provincias españolas, además de Ceuta, no cuentan en estas unidades con un número suficiente de camas a tenor de las indicaciones que estableció el Gobierno para abordar el proceso de desescalada, por lo que urgen a todas las consejerías a reforzar las UCIs ante posibles rebrotes.

Además, «Illa y varios consejeros afirman que este está almacenando material de seguridad para un posible rebrote, sin embargo, no terminan de decir donde están estos almacenes y nosotros no terminamos de fiarnos, ya que hoy, aunque hay más material a nuestra disposición, se sigue obligando a los profesionales a reutilizarlo en ocasiones más allá de las recomendaciones internacionales y de la vida útil registrada», afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, que añade que «Sanidad ha dejado de dar el número de profesionales contagiados», pese a ser un dato esencial.

Asistencialmente, falta «un pacto con la Primaria para que sean responsables de los enfermos en domicilio y en las residencias, con visitas continuas», afirma Burgueño, que también hace hincapié en la necesidad urgente de «reconocer la especialidad de urgencias» y hacer una reunión con «Primaria, urgencias, emergencias domiciliarias, internistas, geriatría e intensivos» para ver qué mejorar y así «cuando venga el brote estaremos por primera vez bien pertrechados».