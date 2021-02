“Cuando comenzó la pandemia y vimos el gran desabastecimiento de España, decidimos reinventarnos”

Sus principales proveedores son Stryker, una multinacional americana en la División de Neurovascular para el tratamiento de enfermedades como el Ictus o Aneurismas Cerebrales; y Cardivais, del Grupo Cardiva, que es la primera empresa española fabricante de cobertura quirúrgica.

Si hace un año nos hubieran dicho que iríamos todos con mascarilla...

Si hace un año nos hubieran dicho que iríamos todos con mascarilla, nadie se lo creería, porque no estamos acostumbrados a llevarlas, pero sí que hemos visto como los turistas asiáticos las llevaban y nos preguntábamos el por qué. Ahora tenemos la respuesta a esa pregunta, que no es otra cosa que protección contra un virus, contra la contaminación o, como ahora, contra la COVID-19.

Ahora, las mascarillas son un bien casi esencial. Cuando empezó la pandemia, ¿os visteis impulsados a responder a la necesidad de la sociedad?

La verdad es que sí. Cuando comenzó la pandemia y vimos el gran desabastecimiento y los problemas que teníamos en España para poder comprar u obtener mascarillas, guantes, EPIS… para protegernos, decidimos reinventarnos y cambiar lo que hasta entonces vendíamos, y empezamos a importar las primeras mascarillas, guantes y demás desde China para poder ayudar a Canarias y al pueblo canario ante los problemas de desabastecimiento en el que nos encontrábamos. Y actualmente seguimos suministrando productos contra la COVID-19, pero hemos abandonado esa importación de emergencia que hicimos en los primeros tiempos, para ahora comercializar tan solo productos fabricados en España.

¿Todas las mascarillas sirven por igual?

No, todas las mascarillas no sirven por igual. Depende sobre todo del tipo de mascarillas, de su fabricación, de la composición y de donde están fabricadas. Por ejemplo, las mascarillas de tela, que, por cierto, ahora están en entredicho, son mascarillas que pueden actuar como una barrera, pero eso no significa que nos protejan en un porcentaje muy elevado contra este tipo de virus. Muchas de ellas son caseras y sin ningún filtro, que es realmente el que te protege.

Las Mascarillas que están homologadas por los diferentes Órganos Certificadores o por la AEMPS son las que realmente deberíamos utilizar, como las mascarillas quirrurgicas IIR, Higiénicas, FFP2 o FFP3.

Entrevista a FRANCISCO COPANO BADILLO GERENTE de ENDOVASCULAR MEDICA CANARIAS

Primero importación, después mascarillas made in Spain y ahora creo que en breve empezaréis a fabricar vuestras propias mascarillas…

Exacto. Desde hace más de 9 meses estamos distribuyendo mascarillas de fabricación nacional, fabricadas en Sevilla, por la empresa Noruco, de la que somos sus distribuidores oficiales para Canarias. Noruco fue de las primeras empresas españolas que empezaron en los inicios de esta pandemia a fabricar mascarillas, siendo una de las referentes en estos momentos en España.

Pero en ENDOVASCULAR MEDICA CANARIAS S.L. estamos comenzando con un gran proyecto para montar nuestra propia fábrica de mascarillas. Es un Proyecto que comenzaremos en un par de meses, y fabricaremos Mascarillas IIR, Higiénicas, FFP2 y FFP3, y con los estándares de calidad y de asepsia que hay en España y en Europa.

Nuestras máquinas también están fabricadas en España, concretamente en Andalucía, por la empresa AND&OR de Sevilla, en colaboración con otra empresa de Córdoba, y con Certificación CE de los 3 tipos de máquinas que vamos a instalar.

¡Un gran proyecto!

Pues sí. Otra cosa importante es que vamos a contar con una Sala Blanca para poder tener lo más aséptico posible nuestro producto. Contaremos con un sistema de desinfección por Luz Ultravioleta para que la materia prima con la que se fabrican las mascarillas de todos los tipos entre por ese túnel de desinfección hacia la Sala Blanca. De este modo, las tendremos desinfectadas desde su inicio y hasta su embalaje, sin manipulación alguna de las mismas. Todo el personal también pasará por un proceso de desinfección antes de entrar en la Sala Blanca, con su protección correspondiente de guantes, mascarillas, gafas, gorros, calzas, monos tipo EPi, etc. Esto hace que mantengamos muy poca manipulación en el contacto directo con las mascarillas durante todo el proceso.

Vamos a crear alrededor de unos 20 puestos de trabajo en total, dependiendo de la producción, lo que también hará que ayudemos a la reactivación de la economía de las Islas Canarias, ya que este proyecto, está pensado para Canarias, su población y su abastecimiento propio.

“Contaremos con un sistema de desinfección por Luz Ultravioleta para desinfectar la materia prima con la que se fabrican las mascarillas antes de entrar en la Sala Blanca”

En tu opinión, ¿la mascarilla será nuestra aliada para mucho tiempo?

Creo que sí, ya que, aparte de las vacunas que podrán ser una solución muy importante, se seguirán usando por otros motivos, como en espacios cerrados, en pacientes inmunodeprimidos, en los Centros Sanitarios, por la contaminación… y porque todavía nos queda COVID para rato. Además, los virus mutan constantemente, como este, que ha tenido más de 4.000 mutaciones desde su inicio.

Habrá momentos en que la vacuna no valga para una mutación, variante o cepa, y tampoco sabemos con exactitud cuánto durará la inmunización de las vacunas y cuándo tendremos esa inmunización del 70% de la que tanto se habla.

www.endovascularmedicacanarias.com