El VPH, un problema de todos, no sólo de ellas

Se estima que entre el 75% y el 80% de las personas sexualmente activas podría contagiarse del virus de papiloma humano (VPH) en algún momento de su vida si no se toman precauciones. El VPH es el responsable de, aproximadamente, el 100% de los cánceres de cuello de útero; motivo por el cual las estrategias preventivas tradicionales se han centrado sobre todo en las mujeres. Pero este virus también está relacionado con el 40% de los casos cáncer de pene y es el responsable del 5% de los tumores que pueden ser diagnosticado tanto a hombres como a mujeres a lo largo de su vida. Por eso, los expertos en la materia señalan la importancia de adoptar estrategias dirigidas a ambos sexos.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el VPH, que se celebrará mañana 4 de marzo, la compañía biofarmacéutica MSD ha organizado hoy un encuentro con reputados expertos para analizar aspectos tan importantes como la necesidad de desterrar prejuicios sobre esta infección de transmisión sexual.

El Dr. Jesús de la Fuente, jefe de Sección de Ginecología y Obstetricia del Hospital Infanta Leonor de Madrid, ha recordado que «nos tenemos que preocupar todos del VPH por mucho cuidado que se tenga durante las relaciones sexuales. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y curiosamente la más desconocida. Es un virus en general silencioso y hay que tener en cuenta que el preservativo no cubre todas las partes a través de las cuales se puede contagiar. Esto no va sólo de mujeres, el VPH afecta tanto a hombres como a ellas y es responsabilidad de todos. Se vacuna frente a este virus en la adolescencia, pero nunca es tarde para inocularse, máxime cuando así se puede evitar un cáncer».

Por su parte, la Dra. Mar Ramírez, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos, ha explicado que, aunque en «la mayoría de los casos no causará síntomas, en un 10-15% de las veces permanecerá presente pudiendo derivar en un cáncer. La vacunación profiláctica ha demostrado su eficacia y reduce notoriamente el riesgo de padecer cáncer de cérvix. Los programas de cribado nos permiten detectar estas lesiones de forma temprana y evitar su progresión». En este sentido, «la OMS propone estrategia 90-70-90 para erradicar el cáncer de cuello de útero: 90% de mujeres por debajo de 15 años vacunadas, 70% de mujeres que acudan a cribado y que el 90% mujeres con neoplasia pueda recibir tratamiento adecuado», añade.

El Dr. Federico Martinón-Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, se ha centrado en los desafíos que nos quedan: «La cobertura vacunal en nuestro país es muy buena, del 80%, pero una de cada diez niñas no se vacuna del VPH. Puede ser por desinformación, pero sea el motivo que sea, es importante avanzar en esto. También es importante recuperar para vacunar a aquellas niñas o mujeres que no se vacunaron en su momento por miedo o desconocimiento. Lo ideal es vacunarse antes del inicio de la actividad sexual, pero después también funciona. Y tercero, el VPH es responsabilidad de todos, no sólo de ellas. Las consecuencias no se circunscriben sólo al cáncer de cérvix, también al anal y al de cabeza y cuello que afecta también a los varones, y su vacunación también es esencial».