La Teledermatología coge impulso con la pandemia

La Teledermatología lleva desarrollándose años. Sin embargo, esta nueva realidad que nos ha traído la pandemia del coronavirus la ha vuelto particularmente interesante por dos motivos: «Primero, porque permite reducir la presencialidad en espacios comunes, evitándose así el riesgo que ello supone para los pacientes. Por otro lado, el acceso forzoso a determinadas rutinas digitales que antes nos parecían algo minoritario (las videoconferencias, videollamadas) han permitido que este tipo de herramienta se vea como algo más cercano, fiable y, sobre todo, humano. Se trata de un dermatólogo, una persona con una preparación muy específica, que está tan cerca del paciente como en una consulta médica», tal y como explica Tomás Toledo, dermatólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, donde se ha puesto en marcha un Servicio de esta naturaleza.

Gracias al mismo, los pacientes podrán solicitar una consulta en la que un profesional sanitario tomará una imagen de la condición dermatológica que presente tras lo que, en un plazo máximo de 48 horas, un especialista habrá valorado y emitido un diagnóstico, así como su correspondiente tratamiento o indicación quirúrgica, si fuera necesario. De forma cómoda, rápida y ágil, la persona obtendrá la respuesta en su móvil en un plazo máximo de dos días, y en caso de que así lo requiriese el facultativo, también se le dará una cita preferente para extirpar la posible lesión dermatológica.

Pero, ¿puede realmente diagnosticarse una enfermedad de la piel a través de una pantalla? «En algunos casos se puede llegar a un diagnóstico, y en otros, se puede orientar en cuanto a la necesidad y urgencias de acudir al centro hospitalario, o programar la consulta presencial con las pruebas necesarias ya solicitadas», explica María José García Fernández de Villalta, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Madrid.

Descartar lesiones

Y es que estas consultas están orientadas, fundamentalmente, a descartar lesiones sospechosas de cáncer de piel que hayan presentado cambios recientes y requieran de una mayor urgencia, si bien en una segunda fase de implantación podrán evaluarse todo tipo de lesiones.

«Los servicios de Telemedicina son el próximo paso a dar en la asistencia sanitaria. Lejos de ser el futuro es nuestro presente inmediato. La Dermatología, al ser una especialidad con un componente eminentemente visual es idónea para desarrollarse en este tipo de asistencia, ya que en muchos casos permite realizar un diagnóstico concreto con sólo apreciar una serie de imágenes de un paciente», apostilla Toledo.

Pero no únicamente son imágenes. «Hay que entender que detrás de ese diagnóstico están los años de estudio y preparación de los especialistas en Dermatología, que se entrenan durante mucho tiempo no sólo en conocer cómo es la imagen clínica de los procesos dermatológicos más comunes, sino las variantes de estas mismas enfermedades. Entre enviar una foto y recibir un diagnóstico no hay sólo 48 horas, sino más de diez años de estudio y preparación, entre grado, especialidad y experiencia posterior. Además de esto, todos los especialistas de Quironsalud Infanta Luisa que realizamos Teledermatología tenemos experiencia concreta en esta tecnología. A parte de la evaluación a simple vista, existe una herramienta específica, el dermatoscopio que permite orientar el diagnóstico de las lesiones que solemos llamar “lunares” hacia la benignidad o la sospecha de malignidad en base a determinados patrones y elementos», cuenta Toledo.

Consulta presencial

Además, como señala García Fernández de Villalta, hay diferentes modelos de Teledermatología. «En nuestro caso, realizamos consulta telefónica para revisiones, dando la opción de enviar fotografías o pruebas antes de la consulta. Si las pruebas se las ha realizado en el mismo centro, no es necesario que el paciente envíe las pruebas».

Y, ¿en qué casos sería necesario acudir presencialmente? «Siempre que haya dudas diagnósticas, cuando se requiere exploración completa del paciente, cuando haya que realizar alguna prueba, si necesitamos imagen dermatoscópica, o si se requiere una biopsia o extirpación de alguna lesión», cuenta García Fernández de Villalta. «Hay que destacar que el objetivo de la Teledermatología no es sustituir a la consulta presencial ni al acto médico, sino complementarlos. Es una herramienta más que pretende ayudar a los pacientes ahorrándoles tiempo, trámites y desplazamientos, que se pueden solventar de forma digital a día de hoy. No obstante, determinadas patologías dermatológicas o tratamientos no pueden evaluarse en remoto y tendrán que ser valoradas en una consulta presencial. Esto mismo es aplicable a los procesos quirúrgicos, obviamente», añade Toledo.