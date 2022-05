Consumir esta especia puede salvarnos la vida

Como muchas especias, la cúrcuma (Curcuma longa) tiene una larga historia de uso en la medicina tradicional. Esta especia llena de sabor se cultiva principalmente a partir de las raíces de una planta que crece en la India y otras partes del sudeste asiático, y además de darle al curry su vibrante color amarillo, la cúrcuma también es conocida por ser un potente antiinflamatorio y tener propiedades antioxidantes. El principal componente activo de la cúrcuma, y el que le da a la especia su color amarillo característico, es la curcumina. De hecho, se le puede atribuir a la curcumina la mayoría de los beneficios potenciales para la salud de la cúrcuma.

Desafortunadamente, la cúrcuma (y la curcumina por sí sola) no se absorbe bien en el torrente sanguíneo, y es poco probable que al comer curry una vez al mes nos brinde los beneficios antiinflamatorios y antioxidantes deseados. Por eso, para alcanzar las cantidades de cúrcuma y curcumina que ofrecen beneficios en los estudios de investigación, deberíamos recurrir a los suplementos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha establecido un valor diario seguro o recomendado para la curcumina o la cúrcuma. Aún así, puede obtener más beneficios agregando pimienta negra cada vez que consuma cúrcuma, o tomando un suplemento de cúrcuma que incorpore pimienta negra. Ya que hay un compuesto en la pimienta negra llamado piperina que en realidad ayuda a que la cúrcuma sea más “biodisponible”. La “biodisponibilidad” se refiere a la cantidad de una sustancia que el cuerpo absorbe o puede usar. Por ejemplo, un estudio basado en animales encontró que 20 miligramos por kilogramo de peso corporal (mg/kg) de piperina junto con dos gramos por kilogramo de peso corporal (g/kg) de curcumina, aumentaron la biodisponibilidad en un 2.000%. No obstante, se necesita más investigación para determinar si los resultados serían los mismos en humanos.

Antiinflamatorio

Imagen de la cúrcuma

Uno de los principales reclamos de la cúrcuma es que se usa comúnmente para combatir la inflamación, y la mayor parte de los poderes de la cúrcuma para combatir la inflamación se pueden asignar a la curcumina. De hecho, en la dosis correcta, la curcumina puede ser un tratamiento antiinflamatorio más efectivo que los medicamentos comunes para combatir la inflamación, como el ibuprofeno y la aspirina. Por otro lado, debido a que la inflamación crónica contribuye a muchas enfermedades crónicas, la curcumina puede ayudar a tratar afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, la pancreatitis y la artritis.

Anticancerígeno

Varias especias que se comercializan hoy en dia tienen un origen antiguo, como la cúrcuma. FOTO: Pixabay

Dado que la inflamación está relacionada con el crecimiento tumoral, los compuestos antiinflamatorios como la curcumina pueden desempeñar un papel determinante en el tratamiento y la prevención de una variedad de tipos de cáncer, incluidos el cáncer colorrectal, pancreático, de próstata, de mama y gástrico. Una investigación realizada en ratones sugiere que, la curcumina, puede ayudar a retrasar la propagación de las células tumorales e incluso prevenir la formación de tumores. Puede hacer esto de varias maneras: interrumpiendo la formación de células cancerosas en varias etapas del ciclo celular, interfiriendo con las vías de señalización celular, e incluso causando la muerte de dichas células cancerosas. Sin embargo, aún no se ha determinado si la curcumina puede ayudar a tratar el cáncer en humanos, pero la investigación está en curso.

Una revisión de 11 estudios sobre los efectos de la cúrcuma en las enfermedades de la próstata (incluidos ocho estudios sobre pacientes con cáncer de próstata), publicado en agosto de 2021, sugiere que la suplementación con cúrcuma o curcumina puede ofrecer ciertos beneficios. Si bien algunos estudios encontraron que los suplementos de curcumina o cúrcuma no tuvieron ningún efecto en pacientes con enfermedades relacionadas con la próstata, algunos mostraron efectos beneficiosos en los niveles del antígeno prostático específico (una proteína producida por la glándula prostática que aparece en niveles altos en hombres con cáncer de próstata). No obstante, los investigadores señalan que se necesitan más estudios para evaluar el verdadero impacto de la curcumina en afecciones de la próstata como puede ser el cáncer.